4 वाले कुशवाहा को टिकट, 19 वाली एलजेपीआर पिछ़ड़ गई; चिराग की पार्टी ने दिया यह रिएक्शन

चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आरवी को राज्यसभा में स्थान नहीं मिला जबकि पार्टी के 19 विधायक हैं। दूसरी ओर मात्र चार विधायकों वाली आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नाम फाइनल हो गया है।

Rajya Sabha Election 2026: बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। एनडीए की ओर से सभी पांचों सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम लगभग तय हो गया है। इसमें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आरवी को स्थान नहीं मिला जबकि पार्टी के 19 विधायक हैं। दूसरी ओर मात्र चार विधायकों वाली आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नाम फाइनल हो गया है। राजद की ओर से तेजस्वी यादव कल 5 मार्च को पत्ता खोलेंगे। राज्यसभा हिस्सेदारी नहीं मिलने के बाद लोजपा आरवी की ओर से रिएक्शन आया है। कल पांच मार्च तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। 16 मार्च को मतदान होगा।

राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है जबकि जदयू से एक सीट पर रामनाथ ठाकुर और दूसरी पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत के नाम की चर्चा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सासाराम लोकसभा चुनाव हार चुके शिवेश राम को टिकट दिया है। पांचवीं सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का नाम फाइनल हो गया है। सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद चिराग पासवान की पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। कहा गया है कि लोजपा आरवी में सीट नहीं मिलने को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश भट्ट का कहना है कि राज्यसभा की बिहार से सभी पांच सीटों पर उनकी पार्टी एनडीए के प्रत्याशियों को ना सिर्फ समर्थन देगी बल्कि उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। राजेश भट्ट ने कहा कि हमारे सभी विधायक एनडीए के प्रत्याशी को वोट करेंगे।

पहले क्या बोले थे चिराग? इससे पहले चर्चा थी कि चिराग पासवान की मां रीना पासवान को राज्यभा भेजा जाएगा। इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा था कि उनकी मां राजनीति में नहीं आ रही हैं। इसे कतई डिबेट का हिस्सा नहीं बनाएं। वह रीना पासवान अपने आप को सक्रिय राजनीति से दूर रखती हैं और आगे भी रखना चाहती हैं। खुद रीना पासवान ने भी कहा था कि साहेब के रहते नहीं गए तो अब क्या जाएं।