कुशवाहा या मांझी, राज्यसभा चुनाव में किसका वादा पूरा करेगी भाजपा? चिराग भी बढ़ा रहे हलचल

राज्यसभा चुनाव 2026 में एनडीए के घटक दलों ने भाजपा की टेंशन बढ़ाई हुई है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा को अपने पुराने वादे याद दिलाए हैं।

बिहार की पांच सीटों पर होने जा रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर घमासान तेज है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी लगातार दबाव बना रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के चीफ उपेंद्र कुशवाहा, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के सुप्रीमो जीतनराम मांझी भाजपा को अपना वादा याद दिला रहे हैं। वहीं, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान भी सक्रिय हैं। चिराग ने राज्यसभा चुनाव को लेकर पटना में लोजपा-आर के सभी 19 विधायकों के साथ रविवार को एक बैठक भी की।

रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अभी राज्यसभा सांसद हैं। जो 5 सीटें खाली हो रही हैं उनमें से एक उनकी भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट से चुनाव हारने के बाद वे भाजपा के सहयोग से राज्यसभा गए थे। उन्हें फिर से राज्यसभा जाना है तो भाजपा का समर्थन जरूरी है। पिछले दिनों मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि एनडीए से राज्यसभा उम्मीदवार कौन होंगे, यह सभी दल मिलकर तय करेंगे।

रालोमो का भाजपा में विलय का ऑफर? हालांकि, कुशवाहा ने भाजपा को उनसे किया हुआ वादा भी याद दिलाया। बताया जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के दौरान नाराज चल रहे कुशवाहा को एक एमएलसी और एक राज्यसभा सीट का वादा किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को विलय का ऑफर दिया है। कुशवाहा अगर रालोमो का भाजपा में विलय करते हैं तो उनकी राज्यसभा में वापसी पक्की, अगर नहीं करते हैं तो उन्हें सांसदी से हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि, इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

राज्यसभा का वादा अधूरा- जीतनराम मांझी भाजपा के एक और सहयोगी हम सुप्रीमो एवं केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी भी पुराना वादा याद दिला रहे हैं। मांझी ने शनिवार को गयाजी में मीडिया से बातचीत में कहा कि 2024 के आम चुनावों से पहले भाजपा के शीर्ष नेताओं ने हम से 2 लोकसभा और एक राज्यसभा सीट का वादा किया था। मगर पार्टी को सिर्फ एक लोकसभा सीट दी गई। राज्यसभा सीट का वादा अभी अधूरा है। हालांकि, मांझी ने कहा कि वह इसके लिए कोई दबाव नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम को कम से कम एक राज्यसभा सीट जरूर मिलनी चाहिए।

चिराग पासवान की पार्टी से दावेदारी नहीं एनडीए के एक और घटक दल लोजपा-आर के मुखिया एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राज्यसभा चुनाव को लेकर पटना में बैठक बुलाई। रविवार शाम को हुई इस बैठक में लोजपा-आर ने आगामी राज्यसभा चुनाव में सभी पांच सीटों पर एनडीए को जीत दिलाने का संकल्प लिया। बैठक में पार्टी के सभी 19 विधायक मौजूद रहे। पूर्व में, चिराग पासवान की मां रीना की राज्यसभा सीट के लिए दावेदारी की चर्चा चल रही थी। हालांकि, खुद चिराग ने इसे बाद में खारिज कर दिया था।

विधानसभा में किस पार्टी के कितने विधायक बिहार विधानसभा में अभी कुल 243 में से 202 विधायक एनडीए के हैं। इनमें भाजपा के 89, जदयू के 85, लोजपा-आर के 19, हम के 5 और रालोमो के 4 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। मौजूदा संख्याबल के हिसाब से एनडीए की 4 सीटों पर जीत पक्की है। इनमें दो जदयू और दो भाजपा कोटे की शामिल है।