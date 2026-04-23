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दांगी के नाम पर कुशवाहा जाति के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, पटना हाईकोर्ट का फैसला

Apr 23, 2026 06:31 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटना
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न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने पश्चिम चंपारण के बैरिया प्रखंड के बगही बघमहारपुर पंचायत के मुखिया मनोज प्रसाद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदक वर्ष 2021 में उक्त पंचायत से मुखिया निर्वाचित हुए थे।

दांगी के नाम पर कुशवाहा जाति के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, पटना हाईकोर्ट का फैसला

पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दांगी और कुशवाहा दो अलग-अलग जातियां हैं। कुशवाहा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में आता है, जबकि दांगी अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) में शामिल है। कोर्ट ने कहा कि ईबीसी के लिए आरक्षित सीट पर ओबीसी समुदाय से संबंधित व्यक्ति मुखिया पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। अदालत ने आवेदक के दावे को निराधार बताते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने पश्चिम चंपारण के बैरिया प्रखंड के बगही बघमहारपुर पंचायत के मुखिया मनोज प्रसाद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदक वर्ष 2021 में उक्त पंचायत से मुखिया निर्वाचित हुए थे। उसी पंचायत के संतोष कुमार ने उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी। उनका आरोप था कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर जाली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीत हासिल की गई है। उन्होंने निर्वाचन को निरस्त करने की गुहार राज्य निर्वाचन आयोग से लगाई।

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उनका कहना था कि आवेदक दांगी जाति के बजाय कोइरी (कुशवाहा) जाति से आते हैं। शिकायत के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन सदस्यीय समिति से जांच कराई। समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि आवेदक कुशवाहा जाति से आते हैं। अदालत ने आवेदक की अर्जी को खारिज कर दी।

बी फार्मा वालों को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका

इधर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बी. फार्मा धारकों की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले जनवरी माह में अपने आदेश में कोर्ट ने कहा था कि फार्मासिस्ट के पद पर केवल डी. फार्मा योग्यताधारी अभ्यर्थी ही बहाल हो सकते हैं। अदालत ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए राज्य सरकार के नियमों को वैध माना था।

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गौरतलब है कि फार्मासिस्ट की बहाली के लिए बनाई गई नियमावली को बी. फार्मा, एम. फार्मा और डी. फार्मा डिग्रीधारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि फार्मासिस्ट पद के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी. फार्मा) ही मान्य योग्यता है।

इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के निर्णय को सही माना और डी. फार्मा अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति के योग्य ठहराया। इसके बाद बी. फार्मा और एम. फार्मा धारकों ने पुनर्विचार याचिका दायर कर बहाली में शामिल करने की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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