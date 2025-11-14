Hindustan Hindi News
Kurtha Result LIVE: कुर्था चुनाव नतीजा; कुमार कृष्ण मोहन या पप्पू कुमार वर्मा में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Kurtha Assembly Seat Result LIVE 2025: अरवल जिले की मोकामा असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि आरजेडी के कुमार कृष्ण मोहन उर्फ पप्पू यादव जीतते हैं या जेडीयू के पप्पू कुमार वर्मा।

Fri, 14 Nov 2025 05:40 AMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, कुर्था
Kurtha Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में अरवल जिले की कुर्था असेंबली सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। आरजेडी के कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव और जेडीयू के पप्पू कुमार वर्मा के बीच हार-जीत का मुकाबला है। साल 2020 के चुनाव में आरजेडी के बागी कुमार वर्मा ने जेडीयू के सत्यदेव सिंह को हराया था। इस साल के मुकाबले में दोनों दलों ने अपने चेहरे बदल दिए हैं। अब देखना होगा कि बदले हुए चेहरे के साथ आरजेडी और जेडीयू में कौन जीत सुनिश्चित करेगा और किसकी होगी हार।

जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अरवल जिले की कुर्था विधानसभा पर समाजवादियों का प्रभाव रहा है। शुरुआती दशकों में सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, शोषित दल, शोषित समाज दल और जनता पार्टी को बारी-बारी से जीत मिलती रही। दो बार कांग्रेस के विधायक भी रहे। हाल के वर्षों में यहां राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच टक्कर देखी जाती रही है।

बिहार के प्रमुख समाजवादी नेता रहे जगदेव प्रसाद उर्फ जगदेव बाबू कुर्था से 1967 और 1969 में लगातार दो बार विधायक चुने गए। उनके बेटे नागमणि कुशवाहा भी दो बार यहां से चुनाव जीते। आरजेडी और जेडीयू ने दो-दो बार यहां अपना परचम लहराया, तो एक बार यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में भी गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के बागी वर्मा ने जेडीयू के दो बार से विधायक रहे सत्यदेव सिंह को 27 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हराया था, जबकि लोजपा के भुवनेश्वर पाठक करीब 20 हजार वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे।

