Kurhani Result LIVE: कुढ़नी चुनाव नतीजा; बीजेपी के केदार गुप्ता या राजद के सुनील उर्फ बबलू कुशवाहा में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Kurhani Assembly Seat Result LIVE 2025: मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी असेंबली सीट की काउंटिंग पर सबकी नजर है। यहां जीत हार का मुकाबला मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता और राजद के सुनील कुमार सुमन उर्फ बबलू कुशवाहा बीच है। जन सुराज पार्टी ने मुखिया परवेज आलम को टिकट दिया है। बाजार समिति में मतगणना हो रही है।

Fri, 14 Nov 2025 05:55 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Kurhani Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा सीट की काउंटिंग आज है। यहां नीतीश सरकार के मंत्री केदार गुप्ता की प्रतिष्ठा दांव पर है। हार जीत की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट केदार गुप्ता और राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के सुनील कुमार सुमन उर्फ बबलू कुशवाहा के बीच है। बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से मतगणना हो रही है। 6 नवम्बर को पहले चरण में कुढ़नी में मतदान हुआ। कुल मिलाकर 75.63 प्रतिशत बंपर वोटिंग हुई। केदार गुप्ता ने मुखिया से मंत्री बनने तक का सफर तय किया। बबलू कुशवाहा पूर्व मंत्री बसावन भगत के दामाद हैं। कुढ़नी का इलेक्शन रिजल्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं।

केदार प्रसाद गुप्ता ने कुढ़नी में 2022 में हुए दिलचस्प उपचुनाव में जीत हासिल किया था। राजद के विधायक अनील सहनी की सदस्यता रद्द हो जाने के बाद यहां उपचुनाव कराया गया। एक आपाराधिक मामले में सजा होने के कारण उनकी विधायकी चली गई। 2020 के चुनाव में काउंटिंग बड़ी रोचक थी। अनील सहनी और केदार गुप्ता के बीच कांटे की टक्कर थी। पहले केदार गुप्ता को विजेता बताया जा रहा था। अनील सहनी ने रिकाउंटिंग की मांग की। घंटों की देरी के बाद कुढ़नी का नतीजा सुनाया गया। केदार मात्र 712 सौ वोटों से हार गए। तब बीजेपी और जदयू साथ थे।

2022 का उप चुनाव काफी दिलचस्प था। तबतक बीजेपी और जदयू अलग हो चुके थे। जदयू राजद के साथ चली गई थी। कुढ़नी में बीजेपी और जदयू के बीच भिड़ंत हो गई। जदयू ने बीजेपी के खिलाफ पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा(कुढ़नी के लोकल) खड़ा कर दिया। दोनों गठबंधनों ने दिग्गजों और स्टार प्रचारकों को कुढ़नी में उतार दिया। लेकिन जदयू की हार हो गई। केदार प्रसाद जीत गए। जब नीतीश कुमार फिर से राजद को छोड़कर बीजेपी के साथ लौटे तो केदार गुप्ता को पंचायती राज मंत्री बनाया गया।

मतगणना की स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलट की गिनती पहले होगी। पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद, चाहे उसकी गिनती पूरी हो या ना हो, ईवीएम के वोट की गिनती शुरू हो जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल पर ईवीएम खोले जाएंगे यानी एक राउंड में 14 मशीन गिने जाएंगे। चुनाव आयोग ने पहले भी साफ किया है कि मतगणना का पहला रुझान सुबह 8.30 बजे के बाद ही आ सकता है। इसलिए टीवी चैनलों पर सुबह 8.10 बजे से एनडीए या महागठबंधन के आगे-पीछे के नंबर देखकर उत्साहित या उदास होने की जरूरत नहीं है। आप भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
