कुढ़नी विधानसभा सीट: सहयोगी को कैसे साधेगी भाजपा, राजद तैयार तो जन सुराज भी टक्कर में

बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट पर 2025 के चुनाव में भाजपा को सहयोगी जदयू को साधना होगा। इस सीट पर महागठबंधन से राजद मुकाबले को तैयार है। वहीं, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी दोनों गठबंधनों को टक्कर देने के मूड में है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, अजय कुमार पांडेय, कुढ़नी (मुजफ्फरपुर)Tue, 2 Sep 2025 07:13 PM
उत्तर बिहार को दक्षिण से जोड़ने वाला पटना-मुजफ्फरपुर एनएच कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरता है। चिकनी-चौड़ी इस सड़क पर गाड़ियां तेज रफ्तार से सरपट भागती हैं। लेकिन, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र की चुनावी राजनीति की राह उतनी चिकनी और सपाट नहीं है। इसमें दांव-पेच और समीकरण जैसे अवरोधक भी हैं। आजादी के बाद हुए तीन विधानसभा चुनावों में यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की। फिर 1969 आते-आते समाजवादियों ने अपनी जड़ें मजबूत की। 1985 को छोड़कर कांग्रेस फिर कभी यहां से नहीं जीती। फिलहाल कुढ़नी के किले पर भगवा झंडा लहरा रहा है।

पिछले डेढ़ दशक में इस सीट पर चार बार चुनाव हुए। 2010 में जदयू के मनोज सिंह कुशवाहा जीते थे। 2015 में कुशवाहा को हराकर केदार प्रसाद गुप्ता ने यहां भगवा झंडा गाड़ा। 2020 के चुनाव में केदार गुप्ता सिर्फ 712 मतों के मामूली अंतर से राजद के अनिल सहनी से हार गए। लेकिन, केदार गुप्ता की किस्मत फिर पलटी। राज्यसभा सांसद रहने के दौरान सहनी पर एलटीसी घोटाले के आरोप लगे थे और कोर्ट से दोषी करार दिए जाने पर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई।

इस बार एनडीए में क्या चुनौती

लिहाजा 2022 में उपचुनाव हुआ और केदार गुप्ता (भाजपा) ने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी जदयू के मनोज कुशवाहा को हरा दिया। तब जदयू एनडीए से बाहर होकर महागठबंधन के साथ था। अब जदयू एवं भाजपा साथ हैं और केदार गुप्ता राज्य के पंचायती राज मंत्री हैं। ऐसे में भाजपा के लिए सहयोगी दलों को साधना बड़ी चुनौती होगी।

जन सुराज पार्टी भी देगी टक्कर?

मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा सीट से इस बार जन सुराज पार्टी भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। शहर के एक होम्योपैथिक चिकित्सक की गतिविधि हाल में बढ़ी है। खासकर दलित किशोरी से दुष्कर्म की घटना के खिलाफ आंदोलनों में जन सुराज की सक्रियता दिखी थी। यहां प्रशांत किशोर भी जन संवाद कर चुके हैं। कुढ़नी का बड़ा इलाका पिछड़ा है। इस क्षेत्र में आम और लीची के अलावा बड़े पैमाने पर गेहूं, धान और मूंग की खेती होती है। यहां कृषि आधारित उद्योग-धंधों की प्रचुर संभावना है।

साधुशरण कुढ़नी से 4 बार जीते

साधुशरण शाही ने 1969 में कांग्रेस को हराकर समाजवाद का झंडा गाड़ा था। वह 1969 में प्रसोपा, 1972 में संसोपा और 1977 में जनता पार्टी से विजयी हुए थे। 1990 में निर्दलीय उतरे और जीते।

कुढ़नी विधानसभा सीट एक नजर में-

इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 314852 है। इनमें 166821 पुरुष और 148028 महिला वोटर हैं। इसके अलावा 3 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। ये आंकड़े जनवरी, 2025 तक के हैं। कुढ़नी विधानसभा के पूरब में सकरा, पश्चिम में पारु एवं मुजफ्फरपुर नगर, उत्तर में नगर एवं बोचहां और दक्षिण में वैशाली एवं लालगंज पड़ता है।

पिछले 5 सालों में हुए ये बदलाव-

⦁ पंचायतों से लेकर सुदूर गांवों तक पुल-पुलियों का निर्माण

⦁ हाजीपुर-मुजफ्फरपुर बायपास का निर्माण पूरा

⦁ बिजली आपूर्ति की स्थिति बेहतर हुई, ग्रामीण इलाकों में भी औसतन 20 घंटे बिजली रहती है

⦁ माधोपुर सुस्ता को नगर निकाय का दर्जा मिला

वादे जो पूरे नहीं हुए-

⦁ मनियारी को प्रखंड बनाए जाने की दशकों पुरानी मांग अब भी अधूरी

⦁ मनियारी से महुआ रोड का चौड़ीकरण और वाया नदी पर उच्चस्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण

⦁ फरदो नाले का जीर्णोद्धार करते हुए उसमें शुद्ध पानी का प्रवाह नियमित नहीं हो पाया

⦁ तिरहुत नहर का जीर्णोद्धार और सिंचाई के लिए पानी का प्रबंधन भी अधूरा रहा

इस बार चुनाव के मुद्दे

1. एक बार फिर मनियारी को प्रखंड बनाने का मुद्दा हावी होगा

2. फरदो नाले का जीर्णोद्धार की मांग उठ रही

3. अपराध पर अंकुश और व्यवसायियों की सुरक्षा

4. बड़ी रेल लाइन बिछाने का काम तो पूरा हुआ, पर महानगरों के लिए ट्रेनों का ठहराव नहीं

कुढ़नी से विधायक एवं पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता का दाव है कि उन्होंने जनता से किए वादों को अपने तीन साल के कार्यकाल के दौरान पूरा करने के प्रयास किए हैं। क्षेत्र में बिजली, स्वास्थ्य और सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है। जहां तक विधि व्यवस्था का सवाल है, तो इस पर सरकार गंभीर है। जल्द ही इसके सार्थक नतीजे सामने आएंगे।

मुजफ्फरपुर के राजद जिलाध्यक्ष रमेश कुमार गुप्ता का आरोप है कि कुढ़नी क्षेत्र में विकास का काम कहीं होता नहीं दिखता है। रोजगार नहीं मिलने से युवाओं और श्रमिकों का पलायन जारी है। खासकर शैक्षणिक पलायन यहां के लिए बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। इसके लिए राजद और गठबंधन के बाकी सदस्य आवाज बुलंद करते रहेंगे।

कुढ़नी विधानसभा सीट से कब कौन जीता

1952 कपिलदेव नारायण सिंह,कांग्रेस

1962 रामगुलाम चौधरी,कांग्रेस

1967 कृष्णनंदन सहाय ,कांग्रेस

1969 साधुशरण शाही प्रजा,सोशलिस्ट पार्टी

1972 साधुशरण शाही,संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी

1977 साधुशरण शाही ,जनता पार्टी

1980 रामपरीक्षण साह,जनता पार्टी

1985 शिवनंदन राय ,कांग्रेस

1990 साधुशरण शाही,निर्दलीय

1991 (उपचुनाव) रामपरीक्षण साह,जनता दल

1995 बसावन भगत,जनता दल

2000 बसावन भगत,राष्ट्रीय जनता दल

2005 (मार्च) मनोज सिंह कुशवाहा,जनता दल यूनाइटेड

2005 (अक्टूबर) मनोज सिंह कुशवाहा,जनता दल यूनाइटेड

2010 मनोज सिंह कुशवाहा,जनता दल यूनाइटेड

2015 केदार प्रसाद गुप्ता,भाजपा

2020 अनिल सहनी ,राजद

2022 (उपचुनाव) केदार प्रसाद गुप्ता,भाजपा

(रिपोर्ट- अजय कुमार पांडेय)