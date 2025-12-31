Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsKundan Krishnan becomes DG three DIGs get IG rank New Year gift to 26 IPS officers
26 आईपीएस को नए साल का तोहफा, कुन्दन कृष्णन डीजी बने; तीन डीआईजी को मिला आईजी रैंक

26 आईपीएस को नए साल का तोहफा, कुन्दन कृष्णन डीजी बने; तीन डीआईजी को मिला आईजी रैंक

संक्षेप:

भारतीय पुलिस सेवा के 26 अधिकारियों को नये साल का तोहफा दिया है। हाल ही में प्रोन्नत 26 आईपीएस को नयी पोस्टिंग नहीं मिली है पर राज्य सरकार ने उनके वर्तमान धारित पदों को एक जनवरी 2026 के प्रभाव से उनके पदस्थापन काल तक उत्क्रमित कर दिया है।

Dec 31, 2025 08:33 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 26 अधिकारियों को नये साल का तोहफा दिया है। हाल ही में प्रोन्नत 26 आईपीएस को नयी पोस्टिंग नहीं मिली है पर राज्य सरकार ने उनके वर्तमान धारित पदों को एक जनवरी 2026 के प्रभाव से उनके पदस्थापन काल तक उत्क्रमित कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। चर्चित आईपीएस कुन्दन कृष्णन को एडीजी से डीजी रैंक में उत्क्रमित कर दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लिस्ट में एडीजी (मुख्यालय) से लेकर तीन डीआईजी और 22 एसपी स्तर के पदाधिकारी हैं। 1994 बैच के आईपीएस कुंदन कृष्णन के वर्तमान धारित पद एडीजी (मुख्यालय), एडीजी (अभियान) एसटीएफ और स्थानिक आयुक्त कार्यालय बिहार भवन नयी दिल्ली के ओएसडी पद को डीजी स्तर में उत्क्रमित कर दिया है।

इसी तरह, 2008 बैच के तीन आईपीएस को कोशी क्षेत्र सहरसा के डीआईजी मनोज कुमार, ईओयू के डीआईजी (साइबर) संजय कुमार और एसटीएफ के डीआईजी विवेकानंद के पद को आईजी रैंक में उत्क्रमित किया गया है।

इनके अलावे 22 एसपी स्तर के पदाधिकारियों को डीआईजी वेतनमान(स्केल- 13A) में प्रोन्नत किया गया है। इनमें बीसैप-1 पटना समादेष्टा अवकाश कुमार, गया के एसएसपी आनंद कुमार, सारण के एसएसपी कुमार आशीष, होम गार्ड समादेष्टा रवि रंजन कुमार, बोधगया बीसैप-3 और 17 समादेष्टा दीपक रंजन, पटना रेल एसपी इनामुल हक, एसपी कमजोर वर्ग, महिला, अपराध अनुसंधान आमिर जावेद, मानवाधिकार एसपी अशोक कुमार सिंह, विशेष कार्यबल अभियान पटना एसपी, संजय कुमार सिंह, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो एसपी राजीव रंजन-1, एसपी निगरानी पटना राकेश कुमार सिन्हा शामिल हैं।

इनके अलावे बीसैप डुमरांव- 4 और 18 समादेष्टा, अजय कुमार पांडे, आतंकवाद निरोधक दस्ता एसपी नीरज कुमार सिंह, बगहा एसपी सुशांत कुमार सरोज, सहायक पुलिस आईजी(क्यू.)राजीव रंजन-2, जमालपुर रेल एसपी रमन कुमार चौधरी,सीवान एसपी मनोज कुमार तिवारी, शिवहर एसपी शैलैश कुमार सिन्हा,अश्वारोही स्पेशल आर्म्ड फोर्स आरा समादेष्टा सत्यनारायण कुमार, बीसैप समादेष्टा मुजफ्फरपुर रामाशंकर राय, बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर एडी सुशील कुमार और बीसैप-14 समादेष्टा पटना दिलनवाज अहमद को प्रमोशन मिला है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।