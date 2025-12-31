26 आईपीएस को नए साल का तोहफा, कुन्दन कृष्णन डीजी बने; तीन डीआईजी को मिला आईजी रैंक

संक्षेप: भारतीय पुलिस सेवा के 26 अधिकारियों को नये साल का तोहफा दिया है। हाल ही में प्रोन्नत 26 आईपीएस को नयी पोस्टिंग नहीं मिली है पर राज्य सरकार ने उनके वर्तमान धारित पदों को एक जनवरी 2026 के प्रभाव से उनके पदस्थापन काल तक उत्क्रमित कर दिया है।

बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 26 अधिकारियों को नये साल का तोहफा दिया है। हाल ही में प्रोन्नत 26 आईपीएस को नयी पोस्टिंग नहीं मिली है पर राज्य सरकार ने उनके वर्तमान धारित पदों को एक जनवरी 2026 के प्रभाव से उनके पदस्थापन काल तक उत्क्रमित कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। चर्चित आईपीएस कुन्दन कृष्णन को एडीजी से डीजी रैंक में उत्क्रमित कर दिया गया है।

लिस्ट में एडीजी (मुख्यालय) से लेकर तीन डीआईजी और 22 एसपी स्तर के पदाधिकारी हैं। 1994 बैच के आईपीएस कुंदन कृष्णन के वर्तमान धारित पद एडीजी (मुख्यालय), एडीजी (अभियान) एसटीएफ और स्थानिक आयुक्त कार्यालय बिहार भवन नयी दिल्ली के ओएसडी पद को डीजी स्तर में उत्क्रमित कर दिया है।

इसी तरह, 2008 बैच के तीन आईपीएस को कोशी क्षेत्र सहरसा के डीआईजी मनोज कुमार, ईओयू के डीआईजी (साइबर) संजय कुमार और एसटीएफ के डीआईजी विवेकानंद के पद को आईजी रैंक में उत्क्रमित किया गया है।

इनके अलावे 22 एसपी स्तर के पदाधिकारियों को डीआईजी वेतनमान(स्केल- 13A) में प्रोन्नत किया गया है। इनमें बीसैप-1 पटना समादेष्टा अवकाश कुमार, गया के एसएसपी आनंद कुमार, सारण के एसएसपी कुमार आशीष, होम गार्ड समादेष्टा रवि रंजन कुमार, बोधगया बीसैप-3 और 17 समादेष्टा दीपक रंजन, पटना रेल एसपी इनामुल हक, एसपी कमजोर वर्ग, महिला, अपराध अनुसंधान आमिर जावेद, मानवाधिकार एसपी अशोक कुमार सिंह, विशेष कार्यबल अभियान पटना एसपी, संजय कुमार सिंह, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो एसपी राजीव रंजन-1, एसपी निगरानी पटना राकेश कुमार सिन्हा शामिल हैं।