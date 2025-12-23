कुंदन कृष्णन डीजी बने, 8 डीआईजी से आईजी; बिहार में IPS अफसरों का प्रमोशन

संक्षेप: बिहार सरकार ने सूबे के आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन किया है। जिसमें एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन को डीजी रैंक में प्रोन्नत किया गया है। इसके अलावा ठ डीआईजी को आईजी रैंक में, 22 एसपी रैंक के अधिकारी को डीआईजी रैंक में प्रोन्नति मिली है।

बिहार सरकार के गृह विभाग ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों को नए साल पर बड़ा तोहफा दिया है। ड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों को प्रोन्नति दी है। इस प्रोन्नति के तहत एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन को डीजी रैंक में प्रोन्नत किया गया है। इनके साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात पांच और राज्य के तीन सहित कुल आठ डीआईजी को आईजी रैंक में, 22 एसपी रैंक के अधिकारी को डीआईजी रैंक में प्रोन्नति मिली है। 12 आईपीएस को प्रवर कोटि में प्रोन्नति दी गयी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गृह विभाग ने 2008 बैच के तीन IPS अधिकारियों को पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG) से पुलिस महानिरीक्षक (IG) के पद पर प्रोन्नत किया है। जिसमें मनोज कुमार, संजय कुमार, विवेकानन्द हैं शामिल हैं। 2008 बैच के ही 5 अन्य अधिकारियों को, जो वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हे भी पुलिस महानिरीक्षक (IG) के पद पर प्रोन्नति दी गई है। जिसमें उपेन्द्र कुमार शर्मा, सत्य वीर सिंह, विकास बर्मन, किम, निताशा गुड़िया के नाम हैं।