Kumhrar Assembly Seat: कुम्हरार में मतगणना शुरू, BJP के संजय मारेंगे बाजी या कांग्रेस के इंद्रदीप चंद्रवंशी जीतेंगे?

Kumhrar Assembly Seat: कुम्हरार में मतगणना शुरू, BJP के संजय मारेंगे बाजी या कांग्रेस के इंद्रदीप चंद्रवंशी जीतेंगे?

संक्षेप: Kumhrar Assembly Seat Result LIVE 2025: पटना जिले की कुम्हरार विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है।  नजरें इस बात पर रहेंगी कि मौजूदा विधायक अरुण कुमार का टिकट काटने के बावजूद बीजेपी के संजय गुप्ता जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाते हैं या कांग्रेस के इंद्रदीप चंद्रवंशी बाजी मारते हैं।

Fri, 14 Nov 2025 08:18 AMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
Kumhrar Assembly Seat Result LIVE 2025: कुम्हरार विधानसभा सीट बिहार की राजधानी पटना की सबसे महत्वपूर्ण और भारतीय जनता पार्टी (BJP) का एक मजबूत किला मानी जाने वाली शहरी सीट है। इस सीट पर नतीजे आज घोषित होंगे और वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है।। बीजेपी ने इस सीट पर मौजूदा विधायक अरुण कुमार का टिकट काटते हुए संजय गुप्ता को टिकट दिया है जबकि कांग्रेस की ओर से इंद्रदीप चंद्रवंशी को उतारा गया है। इसके अलावा जनसुराह पार्टी से मशहूर शिक्षत और लेखर केसी सिन्हा को मौका दिया गया है। इस सीट पर चुनाव नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस सीट से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए 'हिन्दुस्तान' के साथ

Kumhrar Assembly Seat Result LIVE 2025, सुबह 8 बजे: कुम्हरार सीट पर मतणगना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलट की गिनती होगी, जिसके रुझान सुबह 8.30 बजे तक आ सकते हैं।

कुम्हरार विधानसभा सीट पटना शहर के दक्षिण-पूर्वी हिस्से को कवर करती है। यह पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। पहले इस सीट का नाम पटना सेंट्रल था। 2008 के परिसीमन के बाद इसका नाम कुम्हरार हो गया। ये सीट बीजेपी के बड़े नेताओं का गढ़ मानी जाती है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी 1990 से 2000 के दशक तक (पटना सेंट्रल सीट से) तीन बार विधायक रहे। इसके बाद अरुण कुमार सिन्हा लगातार पांच बार 3005 से 2020 तक इस सीट से विधायक रहे हैं।2020 के चुनाव में उन्होंने RJD के धर्मेंद्र कुमार को बड़े अंतर से हराया था।

कुम्हरार सीट को पटना की कायस्थ बहुल सीटों में से एक माना जाता है। इस समुदाय की विशाल संख्या और एकजुटता बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण रही है। बीजेपी उम्मीदवार अरुण कुमार सिन्हा की लगातार पांच बार (2005 से 2020) जीत में भी कायस्थ वोट बैंक ने ही निर्णायक भूमिका निभाई है। कायस्थों के साथ-साथ ब्राह्मण, भूमिहार और वैश्य समुदाय भी इस सीट पर अच्छी खासी संख्या में हैं। जातियों की बात करें तो यादव, राजपूत, कोइरी, कुर्मी, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर भी यहां प्रमुख है।

