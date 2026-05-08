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सम्राट सरकार में बिहपुर का जलवा, सियासी दुश्मन अब साथ में मंत्री; गिद्धौर से भी दो मिनिस्टर

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, वीरेंद्र कुमार, भागलपुर
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Samrat Choudhary Cabinet Expansion: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कैबिनेट विस्तार में 15 साल से एक-दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहे कुमार शैलेन्द्र (पथ निर्माण मंत्री) और बुलो मंडल (ऊर्जा मंत्री) को शामिल किया गया है। पहली बार नवगछिया के दोनों विधायक मंत्री बने हैं।

सम्राट सरकार में बिहपुर का जलवा, सियासी दुश्मन अब साथ में मंत्री; गिद्धौर से भी दो मिनिस्टर

Samrat Choudhary Cabinet Expansion: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार ने राजनीति की एक बेहद पुरानी कहावत को सच साबित कर दिया है कि 'सियासत में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता'। गुरुवार को हुए कैबिनेट विस्तार की सबसे चर्चित और खास बात यह रही कि पिछले 15 सालों तक एक-दूसरे के धुर विरोधी रहे भागलपुर के दो कद्दावर नेता अब एक ही सरकार में मंत्री बन गए हैं। नवगछिया अनुमंडल के तहत आने वाले इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र और शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल अब साथ मिलकर बिहार सरकार में अहम जिम्मेदारियां संभालेंगे।

बिहपुर सीट पर रही है 15 साल की सियासी अदावत

बुलो मंडल और कुमार शैलेन्द्र के बीच सियासी टक्कर का एक लंबा और रोचक इतिहास रहा है। दोनों का मुख्य चुनावी अखाड़ा बिहपुर विधानसभा क्षेत्र रहा। वर्ष 2000 और 2005 (फरवरी व अक्टूबर) के विधानसभा चुनावों में राजद के टिकट पर बुलो मंडल ने भाजपा प्रत्याशी कुमार शैलेन्द्र को लगातार शिकस्त दी थी। इसके बाद 2010 और 2020 में शैलेन्द्र ने बुलो मंडल को हराकर अपनी हार का हिसाब चुकता किया। हालांकि, 2020 के बाद सियासी समीकरण बदले और बुलो मंडल जदयू में शामिल हो गए। 2025 के चुनाव में जदयू ने उन्हें गोपालपुर सीट से मैदान में उतारा, जहां से उन्होंने शानदार जीत दर्ज की, जबकि शैलेन्द्र ने बिहपुर से जीत हासिल की।

नवगछिया के लिए ऐतिहासिक दिन

राजनीतिक इतिहास में यह पहला ऐतिहासिक मौका है जब नवगछिया अनुमंडल के दोनों विधायकों को एक साथ राज्य कैबिनेट में जगह मिली है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही नेता मूल रूप से बिहपुर के ही रहने वाले हैं। बिहपुर से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले भाजपा विधायक इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र को सरकार में पथ निर्माण मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, गोपालपुर से जदयू विधायक शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को ऊर्जा मंत्री बनाया गया है।

पूर्वी बिहार का दिखा जलवा

सम्राट कैबिनेट में इस बार पूर्वी बिहार का भारी दबदबा साफ नजर आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर के तारापुर से विधायक हैं। इसके अलावा लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, झाझा से दामोदर रावत, जमुई से श्रेयसी सिंह और बरबीघा से अशोक चौधरी भी पूर्वी बिहार का मजबूत प्रतिनिधित्व करते हैं। दरअसल, 2025 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी बिहार (भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई) की 23 में से 22 सीटों पर एनडीए ने ऐतिहासिक बंपर जीत दर्ज की थी, जिसका सीधा इनाम अब मंत्रिमंडल में इस क्षेत्र के नेताओं को मिला है।

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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