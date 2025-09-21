Kulhariya Complex owner dies falling from 10th floor while wifein lift 2 drunken friends arrested पत्नी लिफ्ट में, 10वीं मंजिल से गिर कुल्हरिया कॉम्प्लेक्स के मालिक की मौत; 2 दोस्त नशे में गिरफ्तार, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsKulhariya Complex owner dies falling from 10th floor while wifein lift 2 drunken friends arrested

पत्नी लिफ्ट में, 10वीं मंजिल से गिर कुल्हरिया कॉम्प्लेक्स के मालिक की मौत; 2 दोस्त नशे में गिरफ्तार

एफएसएल ने मौके से नमूने उठाए हैं। एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चल सकेगा कि उनकी मौत दुर्घटनावश हुई है अथवा मौत की वजह कुछ और है। नशे की हालत में दो दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटना, कार्यालय संवाददाताSun, 21 Sep 2025 06:05 AM
share Share
Follow Us on
पत्नी लिफ्ट में, 10वीं मंजिल से गिर कुल्हरिया कॉम्प्लेक्स के मालिक की मौत; 2 दोस्त नशे में गिरफ्तार

पटना कोतवाली थाना क्षेत्र के फ्रेजर रोड स्थित ग्रैंड प्लाजा अपार्टमेंट के दसवीं मंजिल से गिरकर कुल्हरिया कॉम्प्लेक्स के मालिक स्वर्गीय अजीत सिंह के पुत्र विक्रम सिंह की मौत हो गयी। घटना शुक्रवार की रात करीब दो बजे की है। भोजपुर जिले के कुल्हड़िया निवासी विक्रम पत्नी के साथ शुक्रवार की रात आरपीएस मोड़ स्थित फ्लैट से ग्रांड प्लाजा गए थे। वहां दसवीं मंजिल पर रहने वाले दोस्त बिल्डर के पुत्र नेदाल के फ्लैट में क्रिकेट मैच देखने के साथ ही वहां खाना खाने का इंतजाम था। खाना खाने के बाद देर रात दो बजे फ्लैट से विक्रम पत्नी के साथ बाहर आए। इसी दौरान सीढ़ी के पास रेलिंग की तरफ लुढके और दसवीं मंजिल से नीचे गिर गए।

घटना की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने इस मामले में यूडी केस दर्ज किया है। वरीय अधिकारी ने बताया कि एफएसएल ने मौके से नमूने उठाए हैं। एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चल सकेगा कि उनकी मौत दुर्घटनावश हुई है अथवा मौत की वजह कुछ और है। विक्रम सिंह पहले ग्रैंड प्लाजा में रहते थे। वर्तमान में वे आरपीएस मोड़ स्थित फ्लैट में पत्नी के साथ रह रहे थे।

ये भी पढ़ें:गला रेत युवक की हत्या, डेढ़ साल पहले किया था लव मैरिज; गन्ने के खेत में मिली लाश

आरपीएस मोड़ स्थित अपने फ्लैट से विक्रम सिंह पत्नी दिप्ती के साथ रात 11 बजे नेदाल के घर पहुंचे। यहां रोहित और हुसैन पहले से मौजूद थे। शुक्रवार को ही इंडिया और ओमान का क्रिकेट मैच था। मैच देखने और पार्टी करने के बाद दोनों पति-पत्नी रात के करीब 2 बजे वहां से निकल रहे थे। तभी पत्नी लिफ्ट की ओर चली गई। विक्रम सिंह ग्रिल पर लुढ़कते हुए 10वीं मंजिल से नीचे गिर गए। इससे घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रांड प्लाजा के मालिक बाबर युनूस के बेटे नेदाल और उसके दोस्त हुसैन को हिरासत में ले लिया। दोनों नशे में धुत थे।

विक्रम के दो दोस्त नशे में मिले, गिरफ्तार

विक्रम सिंह की पत्नी से पूछताछ हुई। उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। पत्नी दिप्ती ने कोतवाली पुलिस को लिखकर दिया है कि सीढ़ी के पास संतुलन बिगड़ने से विक्रम नीचे गिर गए। वहीं नशे में होने के कारण नेदाल और हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। एफएसएल की टीम भी पहुंची। टीम ने घटनास्थल से ग्लास व अन्य सामान जब्त की है। टीम को घटनास्थल के पास से सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली है। पुलिस के पहुंचने से पहले वहां मौजूद विक्रम का दोस्त रोहित भाग गया था। डीएसपी ने कहा कि रोहित से बात हुई है। पुलिस के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है।

ये भी पढ़ें:खिड़की का शीशा तोड़ घुसे और बीए की छात्रा की गला रेत डाला, बिहार में मर्डर

क्या बोले एसएसपी?

इस मामले में आत्महत्या का केस दर्ज किया गया है। पत्नी का बयान लिया गया। इसमें कहीं से नहीं लग रहा कि हत्या हुई है। प्रथम दृष्टया लग रहा कि यह आत्महत्या अथवा हादसा है। पुलिस जांच कर रही है। -कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी,पटना

चार साल पहले आत्महत्या की कोशिश की थी

छानबीन में यह बातें भी सामने आई है कि चार साल पहले विक्रम ने दशहरा के दिन आत्महत्या की कोशिश की थी। उन्होंने जेपी सेतु पुल से छलांग लगा दिया था। लेकिन वह रेलवे ट्रैक के पास बनी जाली में फंस गए थे। वह पूरी रात वहीं पर फंसे रहे थे। सुबह किसी ने उन्हें लटकता देख एसडीआरएफ को सूचना दी थी। एसडीआरएफ की मदद से उन्हें बचाया गया था।

ये भी पढ़ें:खगड़िया में आशा कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या, घर में घुसकर बदमाशों ने गला रेता