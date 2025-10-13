Hindustan Hindi News
Patna Metro: कुछ तो शर्म कर लो बिहार वालों, पटना मेट्रो में गुटखे की पीक की सोशल मीडिया पर चर्चा

Patna Metro: अब इंस्टाग्राम पर पटना मेट्रो का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन की दीवारों, रेलिंग , प्लेटफॉर्म और यहां तक कि रेलवे ट्रैक पर भी गुटखा खाकर थूका गया है।

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 13 Oct 2025 09:44 AM
Patna Metro: अभी कुछ ही दिनों पहले बिहार की राजधानी पटना में पहली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई है। पटना में मेट्रो के दौड़ते ही इसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और चर्चा एक ऐसी चीज की हो रही है जो कहीं ना कहीं शर्मनाक भी है। दरअसल पटना मेट्रो स्टेशन के अंदर कई जगह गुटखा की पीक फेंके जाने का दावा किया जा रहा है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पटना मेट्रो में यात्रा के लिए आने वाले लोग यहां गुटखा भी थूक रहे हैं।

पटना मेट्रो को शहर का गौरव कहा जा रहा है लेकिन जहां-तहां थूके गए गुटखों के पीक इसकी गरिमा को कम कर रहे हैं। 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो का उद्घाटन किया था। 7 अक्टूबर को इसकी शुरुआत आम लोगों के लिए की गई थी। अब इंस्टाग्राम पर पटना मेट्रो का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन की दीवारों, रेलिंग , प्लेटफॉर्म और यहां तक कि रेलवे ट्रैक पर भी गुटखा खाकर थूका गया है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि मेट्रो कॉरिडोर 3.45 किलोमीटर लंबा है और ‘प्राथमिकता कॉरिडोर’ का हिस्सा है, जिसमें तीन स्टेशन पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, जीरो माइल और भूतनाथ शामिल हैं। मुख्यमंत्री कुमार ने छह भूमिगत मेट्रो स्टेशन के साथ ही उन्हें जोड़ने वाली 9.35 किलोमीटर लंबी सुरंग का शिलान्यास भी किया था। ये सभी स्टेशन कॉरिडोर-1 के अंतर्गत बनाए जाएंगे।

एक अधिकारी ने बताया था कि मेट्रो सेवा रोजाना सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक उपलब्ध रहेगी और प्रत्येक ट्रेन 20 मिनट के अंतराल पर चलेगी। उन्होंने कहा था कि मेट्रो प्रतिदिन 40 से 42 फेरे लगाएगी। प्रत्येक कोच में 138 सीट हैं और 945 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। प्रति ट्रेन 12 सीट महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित रहेंगी। प्रत्येक कोच में मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
