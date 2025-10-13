Patna Metro: कुछ तो शर्म कर लो बिहार वालों, पटना मेट्रो में गुटखे की पीक की सोशल मीडिया पर चर्चा
Patna Metro: अब इंस्टाग्राम पर पटना मेट्रो का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन की दीवारों, रेलिंग , प्लेटफॉर्म और यहां तक कि रेलवे ट्रैक पर भी गुटखा खाकर थूका गया है।
Patna Metro: अभी कुछ ही दिनों पहले बिहार की राजधानी पटना में पहली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई है। पटना में मेट्रो के दौड़ते ही इसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और चर्चा एक ऐसी चीज की हो रही है जो कहीं ना कहीं शर्मनाक भी है। दरअसल पटना मेट्रो स्टेशन के अंदर कई जगह गुटखा की पीक फेंके जाने का दावा किया जा रहा है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पटना मेट्रो में यात्रा के लिए आने वाले लोग यहां गुटखा भी थूक रहे हैं।
पटना मेट्रो को शहर का गौरव कहा जा रहा है लेकिन जहां-तहां थूके गए गुटखों के पीक इसकी गरिमा को कम कर रहे हैं। 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो का उद्घाटन किया था। 7 अक्टूबर को इसकी शुरुआत आम लोगों के लिए की गई थी। अब इंस्टाग्राम पर पटना मेट्रो का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन की दीवारों, रेलिंग , प्लेटफॉर्म और यहां तक कि रेलवे ट्रैक पर भी गुटखा खाकर थूका गया है।
हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि मेट्रो कॉरिडोर 3.45 किलोमीटर लंबा है और ‘प्राथमिकता कॉरिडोर’ का हिस्सा है, जिसमें तीन स्टेशन पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, जीरो माइल और भूतनाथ शामिल हैं। मुख्यमंत्री कुमार ने छह भूमिगत मेट्रो स्टेशन के साथ ही उन्हें जोड़ने वाली 9.35 किलोमीटर लंबी सुरंग का शिलान्यास भी किया था। ये सभी स्टेशन कॉरिडोर-1 के अंतर्गत बनाए जाएंगे।
एक अधिकारी ने बताया था कि मेट्रो सेवा रोजाना सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक उपलब्ध रहेगी और प्रत्येक ट्रेन 20 मिनट के अंतराल पर चलेगी। उन्होंने कहा था कि मेट्रो प्रतिदिन 40 से 42 फेरे लगाएगी। प्रत्येक कोच में 138 सीट हैं और 945 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। प्रति ट्रेन 12 सीट महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित रहेंगी। प्रत्येक कोच में मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।