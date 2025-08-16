बिहार-यूपी के बॉर्डर वाले गांवों में 31 साल बाद मनेगी कृष्ण जन्माष्टमी, जानें क्या परंपरा थी

बिहार-यूपी के बॉर्डर वाले कई गांवों में 31 साल बाद श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। दरअसल 1994 में बच्चू सिंह के गैंग ने आधा दर्जन पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। जिसमें यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अनिल पांडे समेत पुलिसकर्मी शामिल थे। जिसके चलते सीमावर्ती गांवों में जन्माष्टमी नहीं मनाई जा रही है

कृष्ण जन्माष्टमी की 31 साल पहले वो स्याह रात थी, जिसमें उफान मारती गंडक में सात पुलिस कर्मी शहीद हो गये थे। तभी से बिहार-यूपी के सीमावर्ती गांवों के लोगों श्रीकृष्णजन्मोत्सव मनाना बंद कर दिया। ये परंपरा बीते 31 साल से चली आ रही है। जिसका अंत इस साल हो रहा है, आज फिर से यह त्योहार मनाया जा रहा है। कुशीनगर के कोतहवा के पूर्व उप प्रमुख अजय चौबे, कठार के बबलू मिश्रा, मधुआ के पूर्व मुखिया जयप्रकाश कुशवाहा ने बताया कि 90 के दशक में दस्यु गिरोह का आतंक चरम पर था।

29 अगस्त 1994 को यूपी के कुशीनगर के तत्कालीन एसपी बुद्धचरण को गुप्त सूचना मिली कि कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के पचरुखिया गांव निवास ग्राम प्रधान राधाकृष्ण गुप्ता की हत्या के लिए दस्यु गैंग गंडक नदी पार कर रहे हैं। एसपी ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तरयासुजान थानाप्रभारी अनिल पांडेय, कुबेरस्थान थाना प्रभारी राजेंद्र यादव के नेतृत्व में खेदन सिंह, विश्वनाथ यादव, नागेंद्र पांडेय, प्रभुनाथ गुप्ता समेत छह पुलिसकर्मियों की टीम गठित की। टीम पचरुखिया घाट पहुंची। यहां स्थानीय नाविक भूखल मल्लाह की नाव पर सवार होकर गंडक नदी पार कर बिहार आने लगे।

इधर, दस्यु सरगना बेचू मास्टर व रामप्यारे कुशवाहा उर्फ सिपाही कुशवाहा को इसकी भनक लग गई। दोनों दस्यु गैंग ने बांसी घाट के समीप गंडक नदी की उफान मारती बीच धार में उन्हें घेरकर हत्या की साजिश रच डाली। इस साजिश से अनजान पुलिस टीम जैसे ही बांसी घाट के पास पहुंची, दस्युओं ने चारों तरफ से उनपर फायरिंग शुरू कर दी। नाविक भूख साह व सिपाही विश्वनाथ साह को गोली लग गई। इसके बाद नाव अनियंत्रित होकर डूब गई। इसमें सभी डूब गये।