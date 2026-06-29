कोटा में फिर एक छात्रा का सुसाइड, बिहार की JEE अभ्यर्थी ने फ्लाईओवर से कूदकर दी जान
Kota Student Suicide Case : बिहार के अररिया जिले के रानीगंज की रहने वाली 18 वर्षीय जेईई अभ्यर्थी जयश्री ने कोटा-झालावाड़ फ्लाईओवर से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
Kota Student Suicide Case : राजस्थान के कोचिंग हब कोटा से इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 'जेईई' की तैयारी कर रही बिहार की एक 18 वर्षीय छात्रा ने कथित तौर पर एक फ्लाईओवर से छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस हादसे का शिकार हुई मृत छात्रा की पहचान जयश्री के रूप में की गई है, जो मूल रूप से बिहार के अररिया जिले स्थित रानीगंज की रहने वाली थी। इस दर्दनाक घटना की खबर जैसे ही बिहार में उसके पैतृक निवास अररिया पहुंची, परिजनों और पूरे गांव में गहरा कोहराम मच गया।
शनिवार रात करीब 11 बजे कोटा-झालावाड़ फ्लाईओवर से लगाई छलांग
18 वर्षीय जयश्री इसी साल जनवरी महीने से कोटा में रहकर एक कोचिंग संस्थान में जेईई की तैयारी कर रही थी। वह कोटा के प्रसिद्ध विज्ञान नगर इलाके में स्थित एक पीजी में रहती थी। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए बताया कि शनिवार की रात करीब 11 बजे छात्रा ने अचानक कोटा-झालावाड़ रोड पर स्थित फ्लाईओवर पर पहुंचकर वहां से नीचे छलांग लगा दी। फ्लाईओवर की ऊंचाई से नीचे गिरने के कारण वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई।
इलाज के दौरान रविवार सुबह अस्पताल में तोड़ा दम
फ्लाईओवर से छात्रा के कूदते ही वहां नीचे सड़क पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बिना एक पल गंवाए लहूलुहान जयश्री को तुरंत ही नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए आपातकालीन उपचार शुरू किया, लेकिन रविवार की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोटा पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में मामला सीधे तौर पर आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि मौत के असली कारणों का सटीक खुलासा छात्रा के परिजनों के कोटा पहुंचने और उनसे पूछताछ के बाद ही चल सकेगा।
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