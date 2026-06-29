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कोटा में फिर एक छात्रा का सुसाइड, बिहार की JEE अभ्यर्थी ने फ्लाईओवर से कूदकर दी जान

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, अररिया
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Kota Student Suicide Case : बिहार के अररिया जिले के रानीगंज की रहने वाली 18 वर्षीय जेईई अभ्यर्थी जयश्री ने कोटा-झालावाड़ फ्लाईओवर से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

कोटा में फिर एक छात्रा का सुसाइड, बिहार की JEE अभ्यर्थी ने फ्लाईओवर से कूदकर दी जान

Kota Student Suicide Case : राजस्थान के कोचिंग हब कोटा से इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 'जेईई' की तैयारी कर रही बिहार की एक 18 वर्षीय छात्रा ने कथित तौर पर एक फ्लाईओवर से छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस हादसे का शिकार हुई मृत छात्रा की पहचान जयश्री के रूप में की गई है, जो मूल रूप से बिहार के अररिया जिले स्थित रानीगंज की रहने वाली थी। इस दर्दनाक घटना की खबर जैसे ही बिहार में उसके पैतृक निवास अररिया पहुंची, परिजनों और पूरे गांव में गहरा कोहराम मच गया।

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शनिवार रात करीब 11 बजे कोटा-झालावाड़ फ्लाईओवर से लगाई छलांग

18 वर्षीय जयश्री इसी साल जनवरी महीने से कोटा में रहकर एक कोचिंग संस्थान में जेईई की तैयारी कर रही थी। वह कोटा के प्रसिद्ध विज्ञान नगर इलाके में स्थित एक पीजी में रहती थी। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए बताया कि शनिवार की रात करीब 11 बजे छात्रा ने अचानक कोटा-झालावाड़ रोड पर स्थित फ्लाईओवर पर पहुंचकर वहां से नीचे छलांग लगा दी। फ्लाईओवर की ऊंचाई से नीचे गिरने के कारण वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई।

इलाज के दौरान रविवार सुबह अस्पताल में तोड़ा दम

फ्लाईओवर से छात्रा के कूदते ही वहां नीचे सड़क पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बिना एक पल गंवाए लहूलुहान जयश्री को तुरंत ही नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए आपातकालीन उपचार शुरू किया, लेकिन रविवार की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोटा पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में मामला सीधे तौर पर आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि मौत के असली कारणों का सटीक खुलासा छात्रा के परिजनों के कोटा पहुंचने और उनसे पूछताछ के बाद ही चल सकेगा।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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