बिहार में बड़ी आफत, कोसी नदी में बढ़े जलस्तर से धंसा पीपा पुल का छोर; 4 जिलों का संपर्क पूरी तरह टूटा
Bihar News Today: खगड़िया के गोगरी में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से कपसिया-बीरवास पीपा पुल का छोर धंस गया है। इससे खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा और भागलपुर का संपर्क पूरी तरह टूट गया है।
Bihar News Today: बिहार के खगड़िया जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने पूरे इलाके के यातायात को पूरी तरह ठप कर दिया है। जिले के गोगरी प्रखंड के पसराहा थाना क्षेत्र में कोसी नदी के जलस्तर में हुई अचानक वृद्धि के कारण कपसिया-बीरवास पीपा पुल के दक्षिणी छोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुरुवार को पानी में धंस गया। इस हादसे के कारण खगड़िया सहित मधेपुरा, सहरसा और भागलपुर जिले से इस पूरे इलाके का सीधा संपर्क पूरी तरह भंग हो गया है। कोसी की तेज लहरों के सामने पुल का यह हिस्सा टिक नहीं सका और नदी के तेज कटाव के चलते देखते ही देखते पानी में समा गया।
महज कुछ महीनों में ही जवाब दे गया पुल
हैरानी की बात यह है कि इसी साल 28 जनवरी को इस नवनिर्मित पीपा पुल का बड़े धूमधाम से उद्घाटन किया गया था। लेकिन महज कुछ ही महीनों के भीतर पुल का मुहाना धंसने से अब इस इलाके में आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। गोगरी प्रखंड के पैकांत मुखिया सिंकू पासवान, देवठा पंचायत के मुखिया आलोक कुमार, पूर्व मुखिया क्षत्री शर्मा और सिकंदर शर्मा समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पुल के निर्माण और उसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल के दक्षिणी हिस्से के मुहाने का फाउंडेशन नदी के तेज कटाव को बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसके कारण यह बड़ा ढांचागत संकट खड़ा हो गया है। अब लोग जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे कोसी नदी पार करने को मजबूर हैं।
15 जून को हटाया जाना था पुल
विभागीय जानकारी के अनुसार, नदी के जलस्तर में होने वाली सालाना वृद्धि को देखते हुए आगामी 15 जून को इस पीपा पुल को वैसे भी यहां से हटा लिया जाना था। लेकिन समय सीमा से पहले ही पुल के धंसने की इस घटना ने प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों को सकते में डाल दिया है। पुल टूटने की आधिकारिक सूचना मिलते ही गोगरी के एसडीओ संजय कुमार और बीडीओ रघुनंदन आनंद ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। घटनास्थल पर मौजूद पीपा पुल के सुपरवाइजर पवन कुमार ने भी आलाधिकारियों को तकनीकी दिक्कतों से अवगत कराया है।
मरम्मत का काम युद्धस्तर पर शुरू
गोगरी के एसडीओ संजय कुमार ने बताया कि इस अहम मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए प्रशासनिक अमला और तकनीकी टीम मुस्तैद हो गई है। विभागीय पदाधिकारियों से बात कर पुल को दुरुस्त करने का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है ताकि आम लोगों को इस भीषण परेशानी से निजात मिल सके। सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल मधेपुरा के कपसिया की ओर से भी वाहनों और आम लोगों के आवागमन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
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