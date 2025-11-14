Hindustan Hindi News
Kosi Region Election Results Live:कोसी में मतगणना शुरू, NDA दोहरा पाएगी चुनाव परिणाम या महागठबंधन को होगा फायदा?

संक्षेप: Kosi Region Election Results Live: कोसी क्षेत्र के चार जिलों में कुल 17 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए ने इनमें से 12 पर जीत दर्ज की थी। छातापुर सीट से बीजेपी ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू को टिकट दिया है। 

Fri, 14 Nov 2025 08:03 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
Kosi Region Election Result Live: बिहार में बंपर वोटिंग के बाद आज वोटों की गिनती शुरू हो गई है और दोपहर होते-होते परिणाम भी साफ होने लगेंगे। कोसी प्रमंडल की सीटें इस चुनाव में बेहद मायने रखती हैं। कोसी प्रमंडल में चार जिलों में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिले आते हैं। पिछले चुनाव में इस प्रमंडल में एनडीए का दबदबा था। खगड़िया की परबत्ता सीट हॉट सीट बनी हुई है। यहां से महागठबंधन के उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार 2020 में जेडीयू के टिकट पर जीते थे। उनका सामना एलजेपी के बाबूलाल शौर्य से है।

Kosi Region Election Result Live सुबह 8 बजेः बिहार की सभी 243 सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी. ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

कोसी प्रमंडल की छातापुर सीट पर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू बीजेपी के टिकट से उतरे हैं। मधेपुरा सीट पर जेडीयू की कविता साहा को उम्मीदवार बनाया गया है। सुपौल विधानसभा सीट पर इस सीट से आठ बार विधायक रह चुके बिजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू के टिकट पर एक बार फिर मैदान में है। वहीं सहरसा सीट पर महागठबंधन में शामिल आईआईपी के संस्थापक आईपी गुप्ता मैदान में हैं।

कोसी प्रमंडल को मथिला क्षेत्र का ही हिस्सा माना जाता है। सुपौल में पांच सीटें. मधेपुरा में चार सीटें. सहरसा में चार और खगड़िया में चार सीटें हैं। खगड़िया को छोड़कर बाकी तीन जिलों की बात करें तो इनपर बीजेपी ने दो, एलजेपी ने एक और जेडीयू ने पाकी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं महागठबंधन से आरजेडी के 9, कांग्रेस के तीन और आईआईपी की एक उम्मीदवार मैदान में है।

2020 के चुनाव में इस प्रमंडल में 17 में से 12 सीटें एनडीए के खाते में गई थीं। जबकि केवल पांच सीटें महागठबंधन को हासिल हुई थीं। खगड़िया की दो सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। खगड़िया जिले की बात करें तो यहां की बेलदौर सीट से जेडीयू ने पन्ना लाल पटेल को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने मिथिलेश प्रसाद निषाद पर भरोसा जताया है। वहीं खगड़िया सदर से कांग्रेस ने चंदन यादव को मैदान में उतारा है और एनडीए ने बब्लू मंडल को टिकट दिया है। अलौली से कांग्रेस ने रामवृक्ष सदा को और जेडीयू ने रामचंद्र सदा को उम्मीदवार बनाया है। यहां से पशुपति पारस के बेटे यश राज भी मैदान में हैं।

