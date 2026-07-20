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Bihar Flood: बिहार में कोसी, कमला और बागमती खतरे के निशान के पार, बाढ़ का खतरा बढ़ा

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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Bihar Flood: बिहार और नेपाल में हो रही बारिश से राज्य की कई नदियां उफनाने लगी हैं। कमला बलान, बागमती और कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ का खतरा भी अब बढ़ने लगा है। गंगा नदी का जलस्तर भी कई जिलों में बढ़ा है।  

Bihar Flood: बिहार में कोसी, कमला और बागमती खतरे के निशान के पार, बाढ़ का खतरा बढ़ा

Bihar Flood: उत्तर बिहार और नेपाली भू-भाग में हो रही बारिश के कारण बिहार की कई नदियों का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। बिहार में कोसी, बागमती और गंडक समेत कई अन्य नदियां खतरे के निशान को पार कर गई है। इसकी वजह से एक बार फिर कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लग है। कोसी नदी का जलस्तर इस साल के उच्चतम स्तर तक जा पहुंचा है। कोसी के बराहक्षेत्र और वीरपुर बराज मं कोसी का पानी लगातार बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग के अनुसार कोसी नदी का पानी बराहक्षेत्र में एक लाख 52 हजार क्यूसेक को पार कर गया जो इस साल का अधिकतम है। हालांकि, पिछले साल तीन लाख 30 हजार क्यूसेक पानी यहां आया था। बगहाक्षेत्र में अधिकतम पानी 1968 में नौ लाख 13 लाख क्यूसेक आ चुका है।

वहीं कोसी के वीरपुर बराज में एक लाख 86 हजार क्यूसेक पानी आया जो इस साल का सर्वाधिक है। पिछले साल यहां पांच लख 30 हजार क्यूसेक पानी आया था। 1968 में यहां अधिकतम पानी सात लाख 89 हजार क्यूसेक आ चुकाा है। विभाग के अनुसार गोपालगंज के डुमरियाघाट में गंडक का जलस्तर खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर ऊपर था। मुजफ्फरपुर के बनीबाद में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 68 मीटर ऊपर था। मधुबनी के झंझारपुर में कमला बलान नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर जा चुका है।

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इसी तरह खगड़िया के बलतारा में कोसी का जलस्तर खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर था। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के भीतर दानापुर में 95.9 मिमी, हाथीदह में 80.6 मिमी, लालगंज में 73.2 मिमी, हाजीपुर में 73 मिमी, मांझी में 97 मिमी, शीतलपुर में 108.2 मिमी तो अररिया में 78.4 मिमी बारिश हुई है।

गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा

इधर गंगा नदी के जलस्तर में रविवार को भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। केंद्रीय जल आयोग की जारी रिपोर्ट में बताया गया कि रविवार शाम तक मुंगेर में 24 सेमी, भागलपुर में 30 सेमी, कहलगांव में 16 सेमी की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि तीनों गेज स्थलों पर जलस्तर खतरे के निशान से काफी दूर हैं। कोसी नदी में कमी दर्ज की गई। बलतारा में पांच सेमी की कमी आई है। हालांकि कुरसेला में 16 सेमी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

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वहीं इस्माईलपुर–बिंद टोली स्थित स्पर-07 पर गंगा नदी के जलस्तर में रविवार सुबह वृद्धि दर्ज की गई। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 जुलाई 2026 को सुबह छह बजे यहां जलस्तर 28.46 मीटर दर्ज किया गया, जो पिछले 24 घंटे में 23 सेंटीमीटर बढ़ा है। हालांकि जलस्तर में बढ़ोतरी के बावजूद नदी का पानी तटबंध के टो (पाए) तक सुरक्षित है। मदरौनी में रविवार 19 जुलाई 2026 को सुबह छह बजे कोसी नदी का जलस्तर 28.76 मीटर दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में जलस्तर में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई ।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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