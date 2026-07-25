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कोसी-गंडक कॉरिडोर, नया अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, गयाजी में स्टील प्लांट; सम्राट के 100 दिन पूरे होने पर बड़े ऐलान

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कोसी और गंडक नदी के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की। गयाजी में स्टील प्लांट लगेगा। दरभंगा के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट को भी अंतरराष्ट्रीय बनाया जाएगा।

Samrat Choudhary big announcement for bihar
सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बड़े ऐलान

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर सरकार की आगामी योजनाओं का खुलासा करते हुए कई ड़े ऐलान किए। सीएम ने कहा कि कोसी और गंडक नदी के किनारे रोड के साथ-साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। दरभंगा के साथ ही पूर्णिया एयरपोर्ट को भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। गयाजी में बोकारो (झारखंड) की तर्ज पर स्टील प्लांट लगाया जाएगा। सीएम ने पटना में जीविका टावर तो मुजफ्फरपुर में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को बीआईडी मेसरा में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीआईटी मेसरा में आयोजित कार्यक्रम 11461 करोड़ की लागत से 2476 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 100 दिन पूरे करने के बाद अब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य सभी जिलों में उद्योगों की स्थापना करना है। इसको लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है।

5 साल में 25 चीनी मिल खुलेंगी

सम्राट ने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट की तर्ज पर आईएमसी गया में स्टील प्लांट की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर के राजापाकड़ में इलेक्ट्रानिक पार्क बनाया जाएगा। इसमें 20 से 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा, जबकि एक लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसके अलावा उन्होंने अगले पांच सालों में 25 नई चीनी मिल खोलने की घोषणा भी की।

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कोसी और गंडक नदी पर कॉरिडोर

सम्राट चौधरी ने कहा कि कोसी और गंडक नदी पर कॉरिडोर का निर्माण होगा। इस पर सड़क तो बनेगी ही, उसके साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही गंगा के अलावा गंडक और कोसी नदी के किनारे टाउनशिप भी विकस की जाएगी।

बिहार में बाढ़ पर मास्टर प्लान

सीएम ने नेपाल से आने वाली नदियों से मचने वाली तबाही पर प्रभावी रोक लगाने के लिए बाढ़ का मास्टर प्लान बनाने और उसके अनुरूप काम करने की भी घोषणा की।

नवंबर में दरभंगा एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय बनेगा, मोदी करेंगे उद्घाटन

सम्राट चौधरी ने दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने और नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन कराने की भी जानकारी दी। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि भविष्य में पटना एवं दरभंगा की तर्ज पर पूर्णिया एयरपोर्ट को भी अंतरराष्ट्रीय बनाया जाएगा। सीएम ने बताया कि इसके लिए 206 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गई है।

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दो ग्रीनफील्ड समेत 9 नए एयरपोर्ट चालू होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनपुर और भागलपुर के अजगैबीनाथ सुल्तानगंज में नया एयरपोर्ट बनाने की योजना पर काम शुरू हो रहा है। इसके बाद वीरपुर (सुपौल), सहरसा, फारबिसगंज (अररिया), किशनगंज, वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण), मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में भी नया एयरपोर्ट स्थापित करने की योजना पर काम होगा।

नालंदा यूनिवर्सिटी में बिहारियों को स्कॉलरशिप

सीएम सम्राट चौधरी ने यह भी घोषणा की है कि नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बिहार के बच्चों को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति दी जाएगी।

पटना में जीविका टावर बनेगा

मुख्यमंत्री ने पटना में जीविका दीदी को समर्पित जीविका टावर के निर्माण का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसमें जीविका दीदी के उत्पादों की बिक्री भी की जाएगी।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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