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बिहार में बर्निंग ट्रेन बनने से बची कोसी एक्सप्रेस, आग लगने पर ट्रेन से कूदने लगे यात्री

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, रंजीत कुमार, सहरसा
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बिहार में कोसी एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। आग ट्रेन के एसी कोच में लगी थी। आग लगने के बाद यात्री घबरा गए। घबराए कोसी एक्सप्रेस के यात्री ट्रेन से कूदने लगे। दमकल की टीम को आग पर काबू पाने के लिए बुलाना पड़ा। 

Fire in kosi express
कोसी एक्सप्रेस के एसी बोगी में आग लग गई। यात्री दहशत में आकर ट्रेन से कूद पड़े।

रिपोर्ट: रंजीत कुमार, सहरसा, हिन्दुस्तान टीम। बिहार में कोसी एक्सप्रेस ‘द बर्निंग ट्रेन’ बनने से बाल-बाल बची है। कोसी एक्सप्रेस के एसी बोगी में अचानक आग लग गई। इसके बाद ट्रेन में सवार यात्री दहशत में आ गए। खौफजदा यात्री ट्रेन से कूदने लगे और फिर वहां अफरातफरी की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि पूर्णिया कोर्ट से सहरसा होते हटिया(रांची) जा रही कोसी एक्सप्रेस बुधवार को बर्निंग ट्रेन होने से बाल-बाल बची। रफ्तार में जा रही ट्रेन के थर्ड एसी इकोनॉमी कोच एम 2 में सोनवर्षा कचहरी-सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन के बीच आग लग गई।

पहिये से आग की लपट और कोच में धुआं भरता देख यात्री दहशत में आ गए और सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर सुबह 5.30 बजे ट्रेन के रुकते कोच से कूदकर जान बचाई। हालांकि, सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन से पहले मौजूद फाटक संख्या 19 के गेटमैन ने ट्रेन के एक कोच से धुआं और नीचे पहिये से आग की लपटें देखकर स्टेशन मास्टर को कॉल कर सूचित कर दिया। जिस कारण ट्रेन के पहुंचते स्टेशन मास्टर, आरपीएफ जवान, ट्रेन के चालक, सहायक चालक और गार्ड ने अग्निशमन यंत्र की मदद से आग बुझाने की कोशिश की।

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लेकिन, आग बुझता नहीं देख अग्निशमन विभाग को सुबह 5.35 बजे सूचित किया गया। दस मिनट बाद पहुंची अग्निशमन दस्ता से दमकल गाड़ी से पानी का छिड़काव करते आग पर सुबह 5.57 बजे काबू पाया। आग पर काबू पाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली और 6 बजे चालक, सहायक चालक, स्टेशन मास्टर और गार्ड ने ट्रेन को आगे पीछे कर जांच की। जांच में सबकुछ सही मिलने के बाद ट्रेन सुभब 6.13 बजे खुली। हालांकि, आग जब तक नहीं बुझी थी स्टेशन पर अफरातफरी की स्थिति रही। घटना की सूचना पर आरपीएफ इंस्पेक्टर धनंजय कुमार सहित अन्य अधिकारी भी पहुंचे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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