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कोलकाता की डांसर रोजी खातून की पटना में संदिग्ध मौत, दोस्त के फ्लैट में ठहरी थी

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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कोलकाता की डांसर की पटना के जक्कनपुर में संदिग्ध परिस्थिति में मौत से सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि रोजी पहले पटना में भी डांसर का काम करती थी। हाल के दिनों में वह इवेंट से जुड़े काम भी करने लगी थी। रोजी और आर्यन के परिवार के बीच पहले से जान-पहचान थी।

dead body
कोलकाता की डांसर की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है।

जक्कनपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर रोड नंबर-3 स्थित एक किराए के फ्लैट में कोलकाता (बंगाल) निवासी नर्तकी रोजी खातून की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रोजी छह दिन पहले 12 अगस्त को पटना आई थी और अपने परिचित आर्यन के किराए के फ्लैट में ठहरी हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया है। घटनास्थल से एफएसएल की टीम ने भी आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। बताया जाता है कि रोजी पहले पटना में भी डांसर का काम करती थी। हाल के दिनों में वह इवेंट से जुड़े काम भी करने लगी थी। रोजी और आर्यन के परिवार के बीच पहले से जान-पहचान थी। इसी कारण पटना आने के बाद वह आर्यन के किराए के फ्लैट में रह रही थी। फ्लैट में पार्टी होने की जानकारी भी पुलिस को मिली है, जिसकी जांच की जा रही है।

आर्यन के अनुसार, वह 14 अगस्त को अपनी पत्नी के साथ देवघर चला गया था। इसके बाद फ्लैट में रोजी और उसका भांजा रह रहे थे। आर्यन मीठापुर पुराना बस स्टैंड के गेट नंबर-2 के पास चाउमिन की दुकान चलाता है, जबकि विग्रहपुर के पास उसकी बिरयानी की दुकान भी है। उसका भांजा भी दुकान के काम में सहयोग करता है। बताया जाता है कि 17 अगस्त की रात दुकान बंद करने के बाद आर्यन का भांजा फ्लैट पहुंचा। उसने रोजी को बेड पर बैठा देखा। इसके बाद वह हाथ-पैर धोने चला गया। कुछ देर बाद खाना खाने के लिए रोजी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पास जाकर छूने पर भी उसके शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बाद उसने तुरंत आर्यन को फोन कर घटना की जानकारी दी।

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आर्यन के कहने पर डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर जक्कनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने रोजी को मृत पाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद आर्यन भी पटना पहुंच गया। मृतका के परिजन कोलकाता से पटना के लिए रवाना होने की बात कही जा रही है। हालांकि मंगलवार तक कोई नहीं पहुंचे थे।

अत्यधिक नशे के कारण मौत की आशंका

जक्कनपुर थानाध्यक्ष ऋतुराज ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवती की मौत अत्यधिक नशे के कारण होने की आशंका है। उसके नाक से खून निकलने की बात भी सामने आई है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही चल सकेगा। परिजनों के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

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Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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