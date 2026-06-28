1 गांव से उठीं 2 अर्थियां, 5 दिनों में उजड़ गए 4 घरों के सपने; कोलकाता हादसे से बिहार में मातम

पश्चिम बंगाल के कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन चार मंजिला चाय गोदाम ढहने के हादसे में जान गंवाने वाले मिर्जाचक लगमा गांव के मन्नू कुमार और उनके चचेरे भाई श्रीचन कुमार की अर्थियां रविवार को एक साथ उठीं।

Bihar News: पांच दिन पहले रोजी-रोटी की तलाश में बिहार के मुंगेर से कोलकाता गए जिन बेटों के लौटने का इंतजार था, रविवार को वे ताबूत में बंद होकर गांव पहुंचे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन चार मंजिला चाय गोदाम ढहने के हादसे में जान गंवाने वाले मिर्जाचक लगमा गांव के मन्नू कुमार और उनके चचेरे भाई श्रीचन कुमार की अर्थियां रविवार को एक साथ उठीं। इससे पहले शनिवार को 17 वर्षीय प्रेम कुमार उर्फ घी कुमार का अंतिम संस्कार किया गया था। एक ही गांव के तीन युवकों की मौत से पूरे इलाके में मातम पसरा है। रविवार सुबह शव वाहन जैसे ही दोनों शवों को लेकर गांव पहुंचा, परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो उठा। मां-बाप बार-बार बेहोश हो रहे थे, जबकि गांव की महिलाएं उन्हें संभालने में जुटी थीं। घटना के बाद से दोनों परिवारों के घरों में चूल्हा तक नहीं जला है।

बुधवार 24 मई दोपहर करीब 12:30 बजे निर्माणाधीन चार मंजिला चाय गोदाम की ढलाई के दौरान अचानक लोहे का ढांचा और टीन भरभराकर गिर पड़ा। मलबे में कई मजदूर दब गए। हादसे में लगमा गांव के मन्नू कुमार सिरचन कुमार और प्रेम कुमार उर्फ घी कुमार की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य घायल हो गए। घायलों का इलाज कोलकाता में चल रहा है। मन्नू कुमार और श्रीचन कुमार आपस में चचेरे भाई थे। राजेंद्र राम और पप्पू राम सगे भाई हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दोनों युवक अन्य परिजनों के साथ कोलकाता में मजदूरी कर रहे थे। हादसे ने एक ही परिवार की खुशियां छीन लीं।

धूल, चीख-पुकार… घायल माणिकचंद ने बताया कि गांव के सात लोग एक साथ काम कर रहे थे। वह अपने भाई सोहित के साथ एक हिस्से में थे जबकि, पिता राजेंद्र राम भाई मन्नू और चचेरे भाई सिरचन दूसरी ओर काम कर रहे थे। अचानक पूरा लोहे का ढांचा मजदूरों पर आ गिरा। उन्होंने कहा कुछ समझने का मौका नहीं मिला। चारों तरफ धूल और चीख-पुकार थी। भगवान की कृपा से हम बच गए, लेकिन आंखों के सामने अपने भाइयों को खो दिया।

सदमे में मां घायल राजेंद्र राम का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा गरीबी के कारण कमाने गए थे। भगवान मुझे उठा लेता, लेकिन मेरे बेटों को क्यों छीन लिया। अब परिवार कैसे चलेगा? उनकी पत्नी नीरा देवी बेटे की मौत के बाद से सदमे में हैं। परिजनों का कहना है कि उन्होंने पांच दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है।

दूसरे मृतक सिरचन कुमार के पिता पप्पू राम ने बताया कि वह बेटे के साथ मिलकर बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी की शादी का सपना था, लेकिन जवान बेटा ही चला गया।

ग्रामीणों ने मृतकों के आश्रितों को समुचित मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, घायलों के बेहतर इलाज तथा हादसे की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि शव वाहन उपलब्ध कराने के बावजूद डीजल के नाम पर प्रत्येक शव के लिए छह-छह हजार रुपये लिए गए।

एक परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ कोलकाता हादसे ने राजेंद्र राम के परिवार को सबसे बड़ा जख्म दिया। हादसे में एक बेटे प्रेम कुमार की मौत के बाद शनिवार को अंतिम संस्कार हुआ। रविवार को बड़े बेटे मन्नू कुमार का शव भी गांव पहुंच गया। वहीं भतीजा श्रीचन कुमार की भी जान चली गई। हादसे में स्वयं राजेंद्र राम तथा उनके पुत्र सोहित और माणिकचंद घायल हैं। एक ही परिवार के तीन युवकों की मौत और तीन सदस्यों के घायल होने से पूरा परिवार सदमे में है।

बेटी की शादी के लिए जोड़ रहे थे पैसे सिरचन कुमार के पिता पप्पू राम ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह बेटे के साथ मिलकर बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाने को कोलकाता में मजदूरी कर रहे थे। हादसे ने परिवार की सारी उम्मीदें खत्म कर दीं। बेटे की मौत के बाद मां बेबी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।