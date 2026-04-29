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कोईलवर-बक्सर गंगा पथ को मंजूरी, सम्राट चौधरी की दूसरी कैबिनेट मीटिंग में 64 एजेंडों पर लगी मुहर

Apr 29, 2026 07:44 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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वित्त विभाग में साइवर ट्रेडजी को स्वीकृति दी गई। कोइलवर से बक्सर तक गंगा पथ के निर्माण को स्वीकृति दी गई। सारण में नए नारायणी पथ को स्वीकृति दी गई । विश्वामित्र के नाम से कोईलवर पथ को जाना जाएगा।

कोईलवर-बक्सर गंगा पथ को मंजूरी, सम्राट चौधरी की दूसरी कैबिनेट मीटिंग में 64 एजेंडों पर लगी मुहर

Samrat Cabinet Meeting: बिहार में सम्राट चौधरी की लीडरशीप में बनी नई एनडीए सरकार की कैबिनेट की दूसरी बैठक बुधवार को संपन्न हुई। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कुल मिलाकर 64 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। वित्त विभाग में साइबर ट्रेजरी के गठन को स्वीकृति दी गई। कोइलवर से बक्सर तक गंगा पथ के निर्माण को स्वीकृति दी गई। सारण में नए नारायणी पथ को स्वीकृति दी गई । अब कोईलवर पथ को विश्वामित्र के नाम से जाना जाएगा। बिहार की नई एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को शपथ ली थी। 8 दिनों के बाद 22 अप्रैल को पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी।

बुधवार को शाम पांच बजे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई जिसमें कुल मिलाकर 64 एजेंडा पर मुहर लगाई गई। इनमें प्रमुख रूप से बिजली उपभोक्ताओं के सब्सिडी के लिए वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री बिजली उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 23,165 करोड़ जारी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बिजली सब्सिडी के लिए सीधे एनटीपीसी को भुगतान किया जाएगा। हर जिले और ब्लॉक में मॉडल स्कूल खुलेंगे।

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इसके अलावे बिहार पुलिस में 20,937 पदों पर प्रमोशन और भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 7-निश्चय-3 के तहत 208 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज की सौगात, 9152 नए पदों के सृजन को हरी झंडी दे दी गयी है।

गंगा पथ और पेयजल योजनाओं का विस्तार दिया जाएगा। गंगा पथ को बक्सर तक विस्तार दिया जाएगा। वर्तमान में दीदारगंज से दीघा तक यह सड़क चालू है जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते कर चुके हैं। सम्राट चौधरी उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे तक विस्तार देने वाले हैं। पथ निर्माण विभाग के बिदुपुर-दिघवारा (56 किमी), सारण-गोपालगंज (73.51 किमी) और बक्सर-आरा-मनेर (90 किमी) गंगा पथ परियोजनाओं को पीपीपी मोड पर विकसित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दी गई है। पीएचईडी विभाग द्वारा 29,933 जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित निगरानी के लिए 3,601 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

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इसके अलावे एससी-एसटी छात्रावास अनुदान को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है । गर्दनीबाग में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों के लिए 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' बनेगा। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 93.75 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी है। संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदल दिया गया है। अब आधिकारिक रूप से इसे 'पटना जू' के नाम से जाना जाएगा। सम्राट कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है।

राजधानी पटना में साइबर अपराध इकाई एवं विशेष शाखा के लिए भवन एवं आधारभूत संरचना निर्माण के लिए नया स्ट्रक्चर(G+5) का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 51 करोड़ 19 लाख 84 हजार 600रु की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्त विभाग में साइबर कोषागार के गठन एवं इसके संचालन के लिए 23 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दे दी गई है। बिहार आकस्मिकता निधि के स्थाईकार्य जो 350 करोड रुपए हैं,उसे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2026-27 में 13900 करोड रुपए कर दिया गया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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