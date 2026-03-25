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'डर्टी ट्रिक' के लिए कुख्यात कोढ़ा गैंग ने बदला तरीका, अब ट्रेनों के एसी और स्लीपर कोच निशाना

Mar 25, 2026 03:29 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, केके गौरव, भागलपुर
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छिनतई और चोरी के लिए कुख्यात कोढ़ा गैंग ने अपना अपराध करने का तरीका बदल दिया है। सड़क छोड़ अब ये बदमाश ट्रेनों में चढ़ गए हैं। ये एसी और स्लीपर कोच में आम लोगों के साथ यात्रा करते हैं, फिर 'गोल्डन आवर' में मौका पाकर उनके कीमती सामानों से हाथ साफ कर देते हैं।

'डर्टी ट्रिक' के लिए कुख्यात कोढ़ा गैंग ने बदला तरीका, अब ट्रेनों के एसी और स्लीपर कोच निशाना

बिहार के कटिहार जिले के कुख्यात कोढ़ा गैंग ने अब अपना बीट और काम करने का तरीका बदल लिया है। कभी सड़कों पर छिनैती, लूटपाट, फ्रॉड और बैंकों के बाहर 'डर्टी ट्रिक' (गंदगी फेंककर बैग उड़ाना) के लिए कुख्यात यह गिरोह अब रेल नेटवर्क को अपना नया शिकार बना रहा है। गिरोह के सदस्यों ने भीड़भाड़ वाली सड़कों को छोड़ अब ट्रेनों के आरक्षित कोचों में सेंधमारी शुरू कर दी है। इससे जीआरपी और आरपीएफ की नींद उड़ गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर लगातार हो रही इनकी गिरफ्तारियों और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

रेलवे पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस गिरोह के शातिर अब किसी आम पॉकेटमार की तरह नहीं, बल्कि एक संभ्रांत यात्री की तरह ट्रेन में प्रवेश करते हैं। ये बाकायदा आईआरसीटीसी के माध्यम से स्लीपर और थर्ड एसी का कंफर्म टिकट बुक कराते हैं और आम यात्रियों की तरह यात्रा करते हैं। वैध टिकट और सामान्य पहनावे के कारण टीटीई या सह-यात्रियों को इन पर जरा भी शक नहीं होता।

‘गोल्डन आवर’ में करते हैं चोरी

इस गिरोह का मुख्य निशाना रात 2 बजे से भोर 4 बजे के बीच का समय होता है, जिसे ये अपराधी अपनी भाषा में ‘गोल्डन आवर’ कहते हैं। यह ऐसा समय होत है जब अधिकतर यात्री गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तभी ये मौका पाकर उनके कीमती सामानों पर हाथ साफ कर लेते हैं। जब तक यात्रियों को चोरी का पता चलता है, तब तक वे रफूचक्कर हो जाते हैं।

दो दशक पुराना है अंतरराज्यीय नेटवर्क, कटिहार में बेस

अपराध की दुनिया में कोढ़ा गैंग कोई नया नाम नहीं है। पिछले 20 सालों में इस गिरोह ने एक कॉर्पोरेट सिंडिकेट की तर्ज पर अपना विस्तार किया है। कटिहार जिले के कोढ़ा और फलका प्रखंड के कुछ गांव इनके मुख्य केंद्र माने जाते हैं। यहां बाकायदा नाबालिगों को हाथ की सफाई और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की ट्रेनिंग दी जाती है।

सीनियर डीएससी असीम कुमार कुल्लू का कहना है कि ट्रेनों में कोढ़ा गिरोह की सक्रियता पर आरपीएफ और जीआरपी अलर्ट मोड पर है। लगातार चोरी के सामानों के साथ कोढ़ा गिरोह के सदस्य पकड़े जा रहे हैं। इस गिरोह के मोडस ऑपरेंडी पर पैनी निगाह कई चरणों में रखी जा रही है।

डर्टी ट्रिक के लिए कुख्यात रहा है कोढ़ा गैंग

कोढ़ा गैंग बैंकों से भारी कैश की निकासी करने वाले ग्राहकों को अपना निशाना बनाता रहा है। वे 'डर्टी ट्रिकट के लिए कुख्यात रहे हैं। गिरोह के सदस्य बैंकों के बाहर या भीतर खड़े होकर ऐसे ग्राहकों की पहचान करते, जो बड़ी रकम निकाल रहे होते। फिर बैंक से निकलते समय सड़क पर वे गंदगी या खुजली वाला पाउडर उन पर डाल देते। इससे पीड़ितों का ध्यान भटक जाता। जैसे वह रुपयों से भरा बैग नीचे रखते, कोढ़ा गैंग के सदस्य उसे पलक झपकते ही उड़ाकर फरार हो जाते।

(रिपोर्ट- केके गौरव, भागलपुर)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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