Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar Newsknow Bihar Nitish government plan for free education in four foreign languages for Jobs and Employment
विदेशी भाषाएं दिलाएंगी नौकरी-रोजगार, 4 फॉरेन लैंग्वेज की मुफ्त पढ़ाई का नीतीश सरकार का प्लान समझिए

विदेशी भाषाएं दिलाएंगी नौकरी-रोजगार, 4 फॉरेन लैंग्वेज की मुफ्त पढ़ाई का नीतीश सरकार का प्लान समझिए

संक्षेप:

कोरियन भाषा को छोड़कर अन्य तीन विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सोमवार से शुक्रवार तक रोज दो घंटे ऑफलाइन व डिजिटल लैब में होगी। कोरियन भाषा की ट्रेनिंग सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन चार घंटे की होगी।

Dec 12, 2025 10:32 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, भागलपुर, मुख्य संवाददाता
share

अब बिहार सरकार डिग्रीधारी छात्र-छात्राओं को अंग्रेजी समेत चार विदेशी भाषाएं मुफ्त में सिखाएगी। वह भी सिर्फ आठ महीने में। जर्मन, जैपनीज, कोरियन और अरेबिक भाषाओं की पढ़ाई आठ महीने में पूरी होगी जबकि कोरियन भाषा की जानकारी चार माह में पूरी होगी। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग के बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन (बीएसडीएम) ने पहल की है। स्नातक के अलावा आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, नर्सिंग छात्रों को भी विदेशी भाषा सीखने का मौका मिल सकेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोरियन भाषा को छोड़कर अन्य तीन विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सोमवार से शुक्रवार तक रोज दो घंटे ऑफलाइन व डिजिटल लैब में होगी। कोरियन भाषा की ट्रेनिंग सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन चार घंटे की होगी। इसके लिए 12 दिसंबर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। बैच 12 दिसंबर से शुरू होगा। विदेशी भाषा सीखने के लिए https://bsdm.hsf.co.in/select-role पर रजिस्टर करना होगा। ट्रेनिंग देने की व्यवस्था पटना स्थित दशरथ मांझी इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एंड इंप्लाइमेंट स्टडीज के फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर में की गई है।

read moreये भी पढ़ें:
बिहार में फिल्म सिटी जल्द; बॉलीवुड ऐक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने बांका में देखा लोकेशन

320 घंटे की क्लास रूम डिजिटल लर्निंग

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आठ माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके सीखने से ओवरसीज एजुकेशन, कॉरपोरेट सेक्टर, एविएशन, टूरिज्म, बीपीओ में मदद मिलेगी। जर्मन लैंग्वेज के लिए भी आठ माह यानी 320 घंटे की क्लास रूम डिजिटल लर्निंग दी जाएगी। जेपनिज लैंग्वेज सीखने में भी 320 घंटे यानी आठ माह का वक्त लगेगा। इसके सीखने से हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, टीआईटीपी और एसएसडब्ल्यू प्रोग्राम में कॅरियर बनाया जा सकता है।

कोरियन लैंग्वेज सिर्फ चार माह में सिखायी जाएगी

कोरियन लैंग्वेज सिर्फ चार माह में सिखाया जाएगा। इसे सुपर इंटेंसिव प्रोग्राम नाम दिया गया है। इसके सीखने से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटैलिटी, स्टडी एब्रोड और इंटरनेशनल मोबिलिटी में कॅरियर बनाया जा सकता है। अरेबिक लैंग्वेज सीखने के लिए भी आठ माह यानी 320 घंटे का वक्त लगेगा। इसके सीखने से गल्फ कंट्री में हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर आदि में कॅरियर बन सकेगा।

read moreये भी पढ़ें:
23 साल बाद सप्रीम कोर्ट से बिहार की महिला को इंसाफ, सीजेआई ने क्या कहा?
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।