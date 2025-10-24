तेजस्वी की पहली चुनाव यात्रा पर मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता के साथ चौथा आदमी कौन?
संक्षेप: Bihar Chunav: तेजस्वी यादव की पहली चुनाव यात्रा में मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता के साथ मौजूद चौथे नेता राजद एमएलसी क़ारी सोहैब हैं। मुजफ्फरपुर के रहने वाले सोहैब राजद के एमएलसी और तेजस्वी के करीबी नेताओं में से एक हैं।
Bihar Election: महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार घोषित होने के बाद राजद नेता सह MGB को-ऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार से विधिवत चुनावी अभियान शुरु कर दिया। पहले दिन उन्होंने हेलिकॉप्टर से छह चुनावी सभाएं की। पटना से तेजस्वी यादव समेत चार नेता प्रचार में निकले जिनमें पान समाज नेता आईपी गुप्ता, वीआईपी के मुकेश सहनी और एक मुस्लिम नेता शामिल थे। तेजस्वी यादव ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर किया। पूरे बिहार में एक सवाल पूछा जा रहा है कि यह चौथा चेहरा कौन जिसे तेजस्वी ने न सिर्फ अपने चॉपर में स्थान दिया बल्कि सभी मंचों पर मौजूगी भी सुनिश्चित किया है।
जिस चौथी सियासी शख्सियत को तेजस्वी के करीब देखकर उसके बारे में क्वैरीज आ रही हैं उनका नाम है क़ारी सोहैब। ये जनाब राजद के एमएलसी हैं और तेजस्वी यादव के गुड बुक में शामिल नेता हैं। सोहैब मूल रूप से समस्तीपुर के निवासी हैं पर पीढ़ियों से मुजफ्फरपुर में रहते हैं। क़ारी सोहैब शेर-ओ-शायरी के साथ दमदार बयान और भाषण देने में माहिर हैं। तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का अभियान चलाने वाले राजद नेताओं में क़ारी सोहैब का नाम शुमार है। वे युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी में भी हैं।
तेजस्वी यादव कई बार उनके घर आ चुके हैं। अपने भाषणों में सोहैब लालू यादव को नेल्सन मंडेला और तेजस्वी यादव को यूथ आईकॉन बताते रहते हैं। क़ारी सोहैब के पिता क़ारी नसीम साहब पेशे इमाम थे और इस्लाम के बड़े जानकार थे। सोहैब के करीबी लोगों का मानना है कि अबकी बार तेजस्वी की सरकार बनी तो उन्हें सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पूरे चुनावी अभियान में सोहैब तेजस्वी यादव के साथ देखे जा सकते हैं।