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Kishanganj News: आरोपी को पकड़ किया पुलिस के हवाले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: किशनगंज शहर में एक महिला से 14,000 रुपये छीने गए। महिला ने शुक्रवार को पैसे निकाले और घर लौटते समय एक युवक ने उन्हें चुरा लिया। महिला ने आरोपी की पहचान की और शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया। युवक ने अपराध स्वीकार कर लिया और पुलिस के हवाले किया गया।

Kishanganj News: आरोपी को पकड़ किया पुलिस के हवाले

Kishanganj News: किशनगंज, संवाददाता। किशनगंज शहर के लाइन चपरासी मोहल्ला में एक महिला से 14 हजार रुपये छिनने के आरोप में एक युवक को लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार, बीते शुक्रवार को पुराना खगड़ा निवासी एक महिला पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से 14 हजार रुपये निकालकर अपने घर लौट रही थीं। इसी दौरान एक युवक ने उनका पीछा किया और मौका पाकर रुपये छीनकर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित महिला लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी क्रम में सोमवार को महिला की नजर आरोपी युवक पर पड़ गई। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने युवक को पकड़ लिया।

पूछताछ के दौरान युवक ने महिला से रुपये छीनने की बात स्वीकार कर ली। बताया जाता है कि आरोपी युवक ने छीनी गई रकम लौटाने का आश्वासन दिया। आरोपी युवक को फिलहाल लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है।

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