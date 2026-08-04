Kishanganj News: मौधो काजी टोला गांव में लोग जलजमाव से परेशान
Kishanganj News: मौधो काजी टोला गांव में लोग जलजमाव से परेशान मौधो काजी टोला गांव में लोग जलजमाव से परेशान मौधो काजी टोला गांव में लोग जलजमाव से परेशान
Kishanganj News: बिशनपुर, निज संवाददाता। कोचाधामन प्रखंड के मौधो पंचायत के वार्ड नं 14 व 15 काजी टोला चुनामारी गांव के लोग जलजमाव की समस्या से काफी परेशान है। स्थानीय ग्रामीण सह समाजसेवी मो. बाबुल आलम,अलकमा गाजी, जुबेर आलम, सायक आलम, सफर आलम,मुन्ना आलम, मुजीब आलम, रफीक आलम, सायाम परवेज व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि हल्की बारिश मे ही गांव की सड़के और गलियों में जलजमाव हो जाता है। सड़क और लोगों के घरों में पानी लग गया है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों के घर आंगन में कई दिनों तक पानी लगा रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से लोगों के आंगन में भी पानी लगा हुआ है।
क्या कहते हैं सांसद प्रतिनिधि :
सांसद प्रतिनिधि मो. शयाम परवेज ने कहा कि ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान होना चाहिए। मौधो काजी टोला की जलजमाव की समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया गया है, जल निकासी के लिए नाला निर्माण और समुचित व्यवस्था करने की मांग की गई। लेकिन नतीजा सिफ़र निकला और लोग जलजमाव की समस्या से ग्रसित हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए मौधो काजी टोला ग्राम की जलजमाव की समस्या की ओर आकृष्त कराते हुए शीघ्र जलनिकासी की समुचित व्यवस्था करने की मांग की।
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