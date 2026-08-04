Kishanganj News: मौधो काजी टोला गांव में लोग जलजमाव से परेशान

Kishanganj News: बिशनपुर, निज संवाददाता। कोचाधामन प्रखंड के मौधो पंचायत के वार्ड नं 14 व 15 काजी टोला चुनामारी गांव के लोग जलजमाव की समस्या से काफी परेशान है। स्थानीय ग्रामीण सह समाजसेवी मो. बाबुल आलम,अलकमा गाजी, जुबेर आलम, सायक आलम, सफर आलम,मुन्ना आलम, मुजीब आलम, रफीक आलम, सायाम परवेज व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि हल्की बारिश मे ही गांव की सड़के और गलियों में जलजमाव हो जाता है। सड़क और लोगों के घरों में पानी लग गया है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों के घर आंगन में कई दिनों तक पानी लगा रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से लोगों के आंगन में भी पानी लगा हुआ है।