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Kishanganj News: कोचाधामन प्रखंड के बगलबारी पंचायत में जारी है महानंदा नदी का भीषण कटाव, कई गांवों का अस्तित्व खतरे में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: किशनगंजकोचाधामन प्रखंड के बगलबारी पंचायत में जारी है महानंदा नदी का भीषण कटाव, कई गांवों का अस्तित्व खतरे मेंकोचाधामन प्रखंड के बगलबारी पंचायत में जार

Kishanganj News: कोचाधामन प्रखंड के बगलबारी पंचायत में जारी है महानंदा नदी का भीषण कटाव, कई गांवों का अस्तित्व खतरे में

Kishanganj News: बिशनपुर, निज संवाददाता । कोचाधामन प्रखंड के बगलबाड़ी पंचायत में महानंदा नदी के भीषण कटाव से कई गांव, टोले और प्राथमिक विद्यालय बैरबन्ना कटाव की भीषण चपेट में है। महानंदा नदी नूरी टोला, हाट टोला और बैरबन्ना गांव के बिल्कुल करीब से बह रही है। इसके अतिरिक्त, सिंघिया चकन्दरा स्थित स्टेट पावर ग्रिड और बाराह मसिया स्थित सेंट्रल पावर ग्रिड भी नदी से कुछ ही दूरी पर हैं, जिससे इन महत्वपूर्ण ढांचों पर भी कटाव का खतरा मंडरा रहा है। पिछले तीन दशकों से अधिक समय से इन गांवों के लोग महानंदा नदी के कटाव का दंश झेल रहे हैं। अब तक सैकड़ों परिवारों के घर नदी में समा चुके हैं।

वर्ष 2017 की प्रलयंकारी बाढ़ और कटाव में भी एक दर्जन से अधिक परिवारों के आशियाने नदी की भेंट चढ़ गए थे। इस भयावह स्थिति से स्थानीय ग्रामीण चिंतित हैं। नूरी टोला के अशराफुल ने बताया कि महानंदा नदी हमारे गांव से महज 100 फीट की दूरी रह गई है। सरकार को इसका स्थायी समाधान निकालते हुए पत्थर के तटबंध का निर्माण करवाना चाहिए। एक बड़ी आबादी खतरे में है, अगर अब घर कटा, तो हमारे पास बसने के लिए कोई जमीन नहीं है। हाट टोला के राजू ने कहा कि नदी गांव के बिल्कुल करीब आ गई है। पूर्व में जो तटबंध बना था, वह भी टूट रहा है। बीते 10 सालों में ही दर्जनों परिवार बेघर हो चुके हैं। बैरबन्ना के शाहजहां ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गांव का प्राथमिक विद्यालय नदी से महज 15 से 20 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पंचायत समिति सदस्य मुन्ना सहनी ने स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि हर साल नदी के तेज बहाव में उपजाऊ कृषि भूमि कट रही है, जिससे लोगों की खेती-किसानी छूटती जा रही है। उन्होंने बताया कि बचाव के लिए बोरियों (सैंडबैग) से बनाए गए तटबंध नदी की तेज धारा के आगे अप्रभावी साबित हो रहे हैं। वहीं इस बाबत स्थानीय विधायक सरवर आलम ने बताया कि कटाव प्रभावित जगहों को चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों की सूची जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव को सौंप दी गई है। साथ ही, इस समस्या से उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी को भी अवगत कराया गया है। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 13 पंचायतें नदी कटाव से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं, जिनके बचाव के लिए प्रयास जारी हैं।फोटो: 29 जुलाई केगंज 11 कोचाधामन प्रखंड के बगलबारी पंचायत क्षेत्र में जारी महानंदा नदी का कटाव ।

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