Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kishanganj News: जमीन विवाद में मारपीट के आरोपी को पुलिस ने दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
Follow us on Google News
share

Kishanganj News: किशनगंज।जमीन विवाद में मारपीट के आरोपी को पुलिस ने दबोचाजमीन विवाद में मारपीट के आरोपी को पुलिस ने दबोचाजमीन विवाद में मारपीट के आरोपी को पुलिस ने दबोचा

Kishanganj News: जमीन विवाद में मारपीट के आरोपी को पुलिस ने दबोचा

Kishanganj News: ठाकुरगंज, निज संवाददाता। जमीन संबंधी विवाद में हुई मारपीट के एक मामले में ठाकुरगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस के अनुसार, कुछ दिन पूर्व जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: किशनगंज: जमीन विवाद में मारपीट के आरोपी को पुलिस ने दबोचा

पुलिस की कार्रवाई

इस संबंध में पीड़ित पक्ष के आवेदन पर ठाकुरगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान आरोपी के ठिकाने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

कानूनी प्रक्रिया

थाना लाकर पूछताछ के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई तथा मेडिकल जांच कराने के उपरांत आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है। घटना में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। जांच में यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विशेष अभियान

इस संबंध में थाना अध्यक्ष अंजय अमन ने कहा कि जिले में फरार आरोपितों और लंबित मामलों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कानून-व्यवस्था भंग करने वाले या हिंसक घटनाओं में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

ठाकुरगंज में गिरफ्तार आरोपी का मामला किस विवाद से संबंधित है?
यह मामला जमीन संबंधी विवाद में हुई मारपीट से संबंधित है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Thakurganj Land Dispute Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।