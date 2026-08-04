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Kishanganj News: किया गया औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: किशनगंज में सुपर पेट्रोलिंग अभियान के तहत पुलिस अधिकारियों का मंगलवार को औचक निरीक्षण किया गया। एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर यह निरीक्षण किया गया, जिसमें थाना के ओडी ड्यूटी और गश्ती वाहनों में तैनात कर्मियों का निरीक्षण शामिल था। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट एसपी को सौंपी जाती है।

Kishanganj News: किया गया औचक निरीक्षण

Kishanganj News: किशनगंज, संवाददाता। सुपर पेट्रोलिंग अभियान के तहत मंगलवार को जिले में पुलिस पदाधिकारियों के थाना के ओडी ड्यूटी,गश्ती वाहनों में तैनात पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों का औचक निरीक्षण किया गया। एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर औचक निरीक्षण को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। अंचलवार पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा समय समय पर निरीक्षण कर इसकी रिपोर्ट एसपी को सौंपी जाती है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है।

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