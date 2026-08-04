Kishanganj News: किया गया औचक निरीक्षण
Kishanganj News: किशनगंज में सुपर पेट्रोलिंग अभियान के तहत पुलिस अधिकारियों का मंगलवार को औचक निरीक्षण किया गया। एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर यह निरीक्षण किया गया, जिसमें थाना के ओडी ड्यूटी और गश्ती वाहनों में तैनात कर्मियों का निरीक्षण शामिल था। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट एसपी को सौंपी जाती है।
Kishanganj News: किशनगंज, संवाददाता। सुपर पेट्रोलिंग अभियान के तहत मंगलवार को जिले में पुलिस पदाधिकारियों के थाना के ओडी ड्यूटी,गश्ती वाहनों में तैनात पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों का औचक निरीक्षण किया गया। एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर औचक निरीक्षण को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। अंचलवार पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा समय समय पर निरीक्षण कर इसकी रिपोर्ट एसपी को सौंपी जाती है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।