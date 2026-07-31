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Kishanganj News: पेट्रोल ए अधिष्ठापन हेतु नियमानुसार यथाशीघ्र निर्गत करना सुनिश्चित करें: डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: किशनगंजपेट्रोल ए अधिष्ठापन हेतु नियमानुसार यथाशीघ्र निर्गत करना सुनिश्चित करें: डीएमपेट्रोल ए अधिष्ठापन हेतु नियमानुसार यथाशीघ्र निर्गत करना सुनिश्चित

Kishanganj News: पेट्रोल ए अधिष्ठापन हेतु नियमानुसार यथाशीघ्र निर्गत करना सुनिश्चित करें: डीएम

Kishanganj News: किशनगंज, निज संवाददाता पेट्रोल पंप खोलने में विभिन्न विभागों से एनओसी के लिए लोगों को भी अधिक परेशानी नहीं होगी। ना ही महीनों कार्यालयों के चक्कर लगाने होंगे। इस बाबत जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पेट्रोल पंप अधिष्ठापन हेतु नियमानुसार एनओसी यथाशीघ्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे । डीएम ने पेट्रोल पंप अधिष्ठापन हेतु एन ओ सी से संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को उक्त निर्देश दिए।

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पेट्रोल पंप से जुड़े विभाग

उल्लेखनीय है कि

अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता

पेट्रोल पंप से संबंधित विभाग यथा पुलिस विभाग, वन प्रमंडल, अनुमंडल पदाधिकारी, विद्युत आपूर्ति , ग्रामीण कार्य विभाग, जिला अग्निशमन विभाग, पथ प्रमंडल , एनएच एआई, बीएसआरडीसीएल कंपनी स्तर से 171 पत्र लंबित है।

पेट्रोल पंप खोलने हेतु विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है यथा वन भूमि संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र , ट्रैफिक, लॉ एन्ड ऑर्डर की दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र , विद्युत से संबंधित हाई टेंशन तार आदि का अनापत्ति प्रमाण पत्र, फायर सेफ्टी से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र, पहुंच पथ एवं लेआउट प्लान का पथ निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भूमि का स्वामित्व, प्रकार, वाणिज्यिक उपयोग संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र ,स्कूल एवं अस्पताल पर प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों की उपस्थिति

इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी , सामान्य शाखा उपसमाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा अग्निशमन , सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित संबंधित विभाग के पदाधिकारी आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ें थें।

सामान्य प्रश्न

किशनगंज में पेट्रोल पंप खोलने के लिए एनओसी की प्रक्रिया क्या है?
पे‍ट्रोल पंप खोलने के लिए विभिन्न विभागों से एनओसी प्राप्त करना आवश्यक है, जिसमें पुलिस, वन, विद्युत, और अग्निशामक विभाग से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र शामिल हैं।
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