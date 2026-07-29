Kishanganj News: चेकिंग से बचने के लिए भागा ट्रक, पीछा कर एसएसबी ने दबोचा, 40 भैंसें जब्त

Kishanganj News: चेकिंग से बचने के लिए भागा ट्रक, पीछा कर एसएसबी ने दबोचा, 40 भैंसें जब्तचेकिंग से बचने के लिए भागा ट्रक, पीछा कर एसएसबी ने दबोचा, 40 भैंसें जब्तचेकिंग

Kishanganj News: जोखिम क्षेत्र में एनएच-327 पर एसएसबी ने मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 भैंसों से लदे एक ट्रक को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान ट्रक का खलासी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि चालक समेत दो तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे। बरामद भैंसों, ट्रक और गिरफ्तार आरोपित को आगे की कार्रवाई के लिए गलगलिया थाना पुलिस को सौंप दिया गया है。

कारवाही की जानकारी जानकारी के अनुसार, 41वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, रानीडांगा की ई कंपनी कदोमनी जोत और जी कंपनी भातगांव की संयुक्त विशेष एमसीपी/क्यूआरटी टीम ने सोमवार सुबह गुप्त सूचना के आधार पर गलगलिया के समीप एनएच-327 पर मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक वाहन लेकर भागने लगा। जवानों ने पीछा कर कुछ ही दूरी पर ट्रक को घेर लिया। हालांकि चालक और उसका एक अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए, जबकि ट्रक के खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया।

तलाशी और जब्ती तलाशी के दौरान ट्रक संख्या डब्लू बी -57 डी -9898 में 40 भैंसों को ठूंसकर रखा गया था। पशुओं को बिना किसी वैध परिवहन दस्तावेज और आवश्यक अनुमति के ले जाया जा रहा था। एसएसबी ने ट्रक के अलावा एक ओप्पो रेनो 15 5जी मोबाइल फोन तथा ₹4,650 नकद भी जब्त किया।

गिरफ्तार खलासी की पहचान गिरफ्तार खलासी की पहचान पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर निवासी मो. खाबिन हुसैन (27) के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि भैंसों को बिहार के पूर्णिया जिले के डगरुआ से असम ले जाया जा रहा था। नक्सलबाड़ी के पास पुलिस जांच की सूचना मिलने पर चालक ने ट्रक वापस मोड़कर जांच से बचने का प्रयास किया, लेकिन एसएसबी की मुस्तैदी से वाहन पकड़ लिया गया।

कानूनी कार्रवाई एसएसबी ने जब्त सभी भैंसों, ट्रक और गिरफ्तार आरोपित को गलगलिया थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है तथा संबंधित धाराओं के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

फोटो: 29 जुलाई केगंज 5 जप्त मवेशी के साथ कारोबारी।