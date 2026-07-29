Kishanganj News: 04 अगस्त को कमलपुर पंचायत में आयोजित होगा सहयोग शिविर

Kishanganj News: बिशनपुर, निज संवाददाता । कोचाधामन प्रखंड के कमलपुर पंचायत में 4 अगस्त को एक विशेष 'सहयोग शिविर' का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित निपटारा करना है। शिविर की तैयारियां पंचायत के मनरेगा भवन कार्यालय में चल रही हैं और समस्याओं से संबंधित आवेदन अभी से जमा किए जा रहे हैं। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी संतोष कुमार ने आगामी सहयोग शिविर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कमलपुर पंचायत के मनरेगा भवन कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में संचालित आधार सेंटर का भी निरीक्षण किया। बीपीआरओ ने कर्मियों को निर्देश दिए कि शिविर के दौरान आम लोगों को कोई तकनीकी असुविधा न हो और उनके कार्य समय पर पूरे किए जाएं।