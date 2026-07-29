Kishanganj News: 04 अगस्त को कमलपुर पंचायत में आयोजित होगा सहयोग शिविर
Kishanganj News: 04 अगस्त को कमलपुर पंचायत में आयोजित होगा सहयोग शिविर04 अगस्त को कमलपुर पंचायत में आयोजित होगा सहयोग शिविर04 अगस्त को कमलपुर पंचायत में आयोजित होगा सह
Kishanganj News: बिशनपुर, निज संवाददाता । कोचाधामन प्रखंड के कमलपुर पंचायत में 4 अगस्त को एक विशेष 'सहयोग शिविर' का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित निपटारा करना है। शिविर की तैयारियां पंचायत के मनरेगा भवन कार्यालय में चल रही हैं और समस्याओं से संबंधित आवेदन अभी से जमा किए जा रहे हैं। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी संतोष कुमार ने आगामी सहयोग शिविर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कमलपुर पंचायत के मनरेगा भवन कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में संचालित आधार सेंटर का भी निरीक्षण किया। बीपीआरओ ने कर्मियों को निर्देश दिए कि शिविर के दौरान आम लोगों को कोई तकनीकी असुविधा न हो और उनके कार्य समय पर पूरे किए जाएं।
बीपीआरओ संतोष कुमार ने इस बाबत बताया कि इस सहयोग शिविर में विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान के साथ-साथ नए राशन कार्ड बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि पंचायत का कोई भी योग्य और गरीब परिवार राशन कार्ड के लाभ से वंचित न रहे। इसके तहत, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर उनके आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया के दौरान कमलपुर पंचायत के मुखिया अबु सलमान भी मौके पर मौजूद रहे।
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