Kishanganj News: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर विशेष शिविर आयोजित
Kishanganj News: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर विशेष शिविर आयोजित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर विशेष शिविर आयोजित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
Kishanganj News: बहादुरगंज। निज संवाददाता मंगलवार को बहादुरगंज प्रखंड परिसर स्थित सभागार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ा विशेष शिविर आयोजित कर लोगों को केन्द्र सरकार की उक्त महत्वाकांक्षी योजना की व्यापक जानकारी देकर प्रचार प्रसार किया गया। जानकारी के अनुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित विशेष शिविर में विद्युत अधीक्षण अभियंता प्रदीप कुमार, कार्यपालक अभियंता विभास कुमार, सहायक विधुत अभियंता चन्दन सिंह किरण,कनीय अभियंता शहरी अनिल कुमार,कनीय अभियंता ग्रामीण सनी देवल सहित अन्य कर्मी शामिल हुए शिविर में उक्त योजना का लाभ उठाने और योजना मद में एक किलोवाट पर तीस हजार,दो किलोवाट पर साहठ हजार और तीन किलोवाट एवं उससे अधिक क्षमता पर अठहत्तर हजार की सब्सिडी से जुड़े प्रावधान की जानकारी दिया योजना से जुड़ने वाले लाभुकों के लिए बैंक ऋण से जुड़ी व्यवस्था बहाल रहने से भी लोगों को अवगत कराया गया पीएम सुर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े विशेष शिविर में स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधियों की उत्साहजनक भागीदारी रही मंगलवार को उक्त योजना से जुड़े विशेष शिविर के अवसर पर उनचास लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर योजना का लाभ प्राप्त करने की पहल किया।
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