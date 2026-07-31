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Kishanganj News: पवित्र माह सावन प्रारम्भ होने के साथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जुटे भक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: पवित्र माह सावन प्रारम्भ होने के साथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जुटे भक्तपवित्र माह सावन प्रारम्भ होने के साथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए ज

Kishanganj News: पवित्र माह सावन प्रारम्भ होने के साथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जुटे भक्त

Kishanganj News: किशनगंज, एक संवाददाता। गुरुवार से पवित्र माह सावन प्रारम्भ हो गया है। रिमझिम बारिश के बीच सावन का पवित्र माह शुरू हुआ। दिनभर रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। इसी बीच शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भक्त पहुंचे थे।

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पूजा अर्चना और भक्तों की भीड़

इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिरों में हुई पूजा अर्चना हुई। सावन के पहले दिन शहर के सभी शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भक्त पहुंचे थे। इस दौरान भक्त बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया एवं पूजा अर्चना की। सावन क़ो लेकर शहर के प्रसिद्ध थिरानी धर्मशाला शिव मंदिर, भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर पूरबपाली, शिव शक्तिधाम दुर्गा मंदिर, मनोरंजन क्लब शिव मंदिर एवं प्रसिद्ध ठाकुरगंज के हरगौरी मंदिर में भी भक्तों कि भीड़ गुरुवार को जुटी थी। इसके अलावा रुईधासा महाकाल मंदिर में दो दिवसीय पूजा अर्चना एवं अनुष्ठान किया गया। यहाँ देर शाम तक दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ जुटी रही। इस अवसर पर सभी शिव मंदिरों क़ो बिजली बल्ब से आकर्षक रूप से सजाया गया है। मंदिर में पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। वहीं पहली सोमवारी क़ो लेकर मंदिरों में पूजा की तैयारी की जा रही है। सावन को लेकर भक्तों में अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। धर्मशाला शिव मंदिर में सुबह शाम आरती का आयोजन किया जायेगा। आरती में बड़ी संख्या में भक्त अलग अलग इलाके से पहुँचते हैं।

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सामान्य प्रश्न

किस दिन सावन का पवित्र माह शुरू हुआ?
गुरुवार से पवित्र माह सावन प्रारम्भ हो गया है।
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