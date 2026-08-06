Kishanganj News: सहयोग शिविर में 44 विभागों से जुड़े आवेदन हुए प्राप्त

Kishanganj News: सहयोग शिविर में 44 विभागों से जुड़े आवेदन हुए प्राप्त
Kishanganj News: सहयोग शिविर में 44 विभागों से जुड़े आवेदन हुए प्राप्त सहयोग शिविर में 44 विभागों से जुड़े आवेदन हुए प्राप्त सहयोग शिविर में 44 विभागों से जुड़े आवेदन हुए
Kishanganj News: दिघलबैंक। एक संवाददाता प्रखंड क्षेत्र के करूआमनी स्थित मनरेगा भवन में बुधवार को 'विकसित भारत-समृद्ध बिहार' अभियान के तहत सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कृषि, बिजली, सहकारिता, मनरेगा, आईसीडीएस, प्रधानमंत्री आवास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन), राजस्व समेत 44 विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर शिविर पहुंचे और संबंधित विभागों के काउंटरों पर आवेदन जमा किए। शिविर के दौरान किसान निबंधन, ई-केवाईसी सहित कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। शिविर की अध्यक्षता कर रहे सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण कोषांग आलोक कुमार भारती एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी बप्पी ऋषि ने बताया कि प्राप्त सभी आवेदनों का निष्पादन 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं, राज्य स्तर से संबंधित मामलों को अग्रेतर कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा。
शिविर का उद्देश्य
अधिकारियों ने कहा कि सरकार की मंशा ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।
उपस्थित अधिकारी
मौके पर राजस्व अधिकारी प्रिंस कुमार, सीडीपीओ शबनम शीला, कृषि समन्वयक कौशल किशोर, कृषि सलाहकार जितेंद्र कुमार, विकास मित्र मिंटू कुमार दास, कुमार गणेश, रोजगार सेवक संतोष कुमार, पंचायत सचिव नूर आलम, मुखिया अब्दुल मजीद, उपमुखिया खीर मोहन सिंह, सरपंच मनोज गिरी समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
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