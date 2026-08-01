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Kishanganj News: चेहल्लुम व सावन की सोमवारी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम 245 स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की रहेगी तैनाती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: चेहल्लुम व सावन की सोमवारी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम 245 स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की रहेगी तैनाती

Kishanganj News: चेहल्लुम व सावन की सोमवारी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम 245 स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की रहेगी तैनाती

Kishanganj News: किशनगंज, संवाददाता। जिले में चेहल्लुम पर्व एवं सावन माह की सोमवारी को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए जिले के 245 चिन्हित स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इनमें किशनगंज शहर के 40 से अधिक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थल शामिल हैं।

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सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी

प्रभारी एसपी हरिमोहन शुक्ल ने बताया कि चेहल्लुम पर्व को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरती जाएगी। सभी संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थलों की पहचान कर वहां पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान शांति एवं सौहार्द बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और जवान लगातार क्षेत्र में निगरानी रखेंगे।

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मंदिरों के आसपास सुरक्षा

प्रभारी एसपी ने बताया कि कुछ संवेदनशील स्थलों पर 3 अगस्त से ही मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा जिला नियंत्रण कक्ष को सक्रिय रखा जाएगा, जहां पालीवार कर्मियों की तैनाती की जा रही है। नियंत्रण कक्ष के माध्यम से पूरे जिले की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

प्रभारी एसपी ने कहा कि सावन माह की पहली सोमवारी को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जिले के प्रमुख शिवालयों और अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। मंदिरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ-साथ यातायात प्रबंधन के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं।

यातायात प्रबंधन के उपाय

यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात नियंत्रण बोर्ड लगाए जाएंगे। आवश्यकतानुसार पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती भी की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं और आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।प्रभारी एसपी हरिमोहन शुक्ल ने जिलेवासियों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अफवाह फैलाने या भ्रामक पोस्ट साझा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सूचना की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की भी अपील की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस पर्व के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की है?
चेहल्लुम पर्व एवं सावन माह की सोमवारी के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की है।
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