Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kishanganj News: सहयोग शिविर का डीएम-एसपी ने लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
Follow us on Google News
share

Kishanganj News: सहयोग शिविर का डीएम-एसपी ने लिया जायजा सहयोग शिविर का डीएम-एसपी ने लिया जायजा सहयोग शिविर का डीएम-एसपी ने लिया जायजा

Kishanganj News: सहयोग शिविर का डीएम-एसपी ने लिया जायजा

Kishanganj News: पोठिया। निज संवाददाता बुधवार को पोठिया प्रखंड के अलग-अलग चार पंचायतों में जन सहयोग शिविर का आयोजन कर सरकार द्वारा संचालित तमाम कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पोर्ट समाधान किया। पोठिया प्रखंड के कोल्था पंचायत सरकार भवन में आयोजित शिविर की अध्यक्षता डीएम नवीन कुमार सहित एसपी संतोष कुमार पुलिस ने की। इस प्रकार रायपुर पंचायत सरकार भवन में आदित्य कुमार सिंह, सहायक आपदा पदाधिकारी किशनगंज,वहीं बूढ़नई पंचायत सरकार भवन स्थित डांगीबस्ती में मो. उमेर, समाहर्ता आपदा प्रबंधन किशनगंज तो वहीं कुसियारी पंचायत सरकार भवन में आयोजित शिविर की अध्यक्षता में आयोजित शिविरों का संचालन हुआ। कोलथा पंचायत सरकार भवन में आयोजित जन सहयोग शिविर के तहत सभी विभागों के अलग-अलग स्टॉल लगा था। जिसमें बाल विकास परियोजना,स्वास्थ्य से जुड़े,वृद्ध पेंशन,पीएचडी,भूमि विवादों से जुड़े दाखिल खारिज,परिमार्जन, इस प्रकार जन वितरण प्रणाली से जुड़े आदि समस्याओं को लेकर दूर दराज से पहुंचे फरियादियों की अधिकांश समस्याओं का समाधान ऑन द स्पोर्ट किया गया।

ये भी पढ़ें:Kishanganj News: 27 आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया (इनसेट)

पंचायत सरकार भवन निरीक्षण

कोल्था पंचायत सरकार भवन सतमेढ़ी में आयोजित सहयोग शिविर का बुधवार को जिलाधिकारी नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत सरकार भवन परिसर में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का बारीकी से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से वार्ता की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आईसीडीएस, विद्युत विभाग, जनवितरण प्रणाली सहित अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया।

ये भी पढ़ें:Purnia News: सहयोग शिविर में आए लोगों की विधायक ने गंभीरता से सुनी समस्याएं

अतिक्रमण की मांग

निरीक्षण के दौरान स्थानीय मुखिया अब्दुल तौवाब ने पंचायत सरकार भवन से सटे बिहार सरकार की जमीन पर अनाधिकृत रूप से किये गए अतिक्रमण को मुक्त करने की मांग की। जिस पर जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी मोहित राज से अतिक्रमण की स्थिति की जानकारी ली तथा आवश्यक कार्रवाई के निर्देश निर्देश दिए। शिविर में स्थानीय विधायक मो. कमरुल होदा भी सहयोग शिविर पहुंचे और विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर लोगों से बातचीत की।

सहयोग शिविर की व्यवस्थाएँ

वहीं जिलाधिकारी ने कोल्था पंचायत से पहले बुढ़नई पंचायत सरकार भवन स्थित सहयोग शिविर का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर बीडीओ खालिदा जिया, सीओ मोहित राज, बीपीआरओ मो. सादाब अनवर, बिजली विभाग के जेई प्रमोद कुमार, आईसीडीएस कर्मी, बीसीओ, इंदिरा आवास सुपरवाइजर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

शिविर का आयोजन कहाँ किया गया?
शिविर का आयोजन पोठिया प्रखंड के अलग-अलग चार पंचायतों में किया गया।
ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: किशनगंज: सहयोग शिविर में 44 विभागों से जुड़े आवेदन हुए प्राप्त, 30 दिनों में होगा निष्पादन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।