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Kishanganj News: बांकीपुर की जीत पर पार्टी ने मनाया जश्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर किशनगंज में जश्न मनाया गया। जन सुराज पार्टी के जिलाध्यक्ष इसहाक आलम के नेतृत्व में मिठाई बांटी गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर इसे ऐतिहासिक जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया।

Kishanganj News: बांकीपुर की जीत पर पार्टी ने मनाया जश्न

Kishanganj News: किशनगंज, संवाददाता। बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत पर किशनगंज में भी पार्टी ने जश्न मनाया। किशनगंज शहर के लोहारपट्टी रोड स्थित पार्टी कार्यालय में जन सुराज के जिलाध्यक्ष इसहाक आलम के नेतृत्व में जीत की खुशी में मिठाई बंटी गयी। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और इस जीत को एतिहासिक करार दिया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष इसहाक आलम ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया। इस अवसर पर जिला प्रवक्ता मिनहाज सरवर, नौशाद आलम आदि मौजूद थे।

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