Kishanganj News: न्यायालय के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, ठाकुरगंज पुलिस ने दबोचे दो फरार वारंटी

Kishanganj News: न्यायालय के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, ठाकुरगंज पुलिस ने दबोचे दो फरार वारंटीन्यायालय के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, ठाकुरगंज पुलिस ने दबोचे दो फरार वारंटी

Kishanganj News: ठाकुरगंज, निज संवाददाता। न्यायालय से जारी वारंटों के निष्पादन को लेकर ठाकुरगंज पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार देर रात चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने दो फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपित लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर थे। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शुक्रवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

पहली कार्रवाई पुलिस की पहली कार्रवाई में गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के मामले में आजमनगर वार्ड संख्या-16 निवासी शमीम अख्तर (41), पिता दरवेश आलम को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ न्यायालय से वारंट जारी होने के बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

दूसरी कार्रवाई वहीं दूसरी कार्रवाई में गोठरा वार्ड संख्या-7 निवासी मोहम्मद आलम उर्फ मोहम्मद नूर आलम (55), पिता मोहम्मद मौला अली को पुलिस ने दबोचा। वह एक पुराने मामले में इश्तेहार वारंटी था और न्यायालय से इश्तेहार निर्गत होने के बावजूद लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे भी गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस की योजना थानाध्यक्ष अंजय अमन ने बताया कि न्यायालय के लंबित वारंटों के निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। फरार वारंटियों, इश्तेहारियों एवं अन्य वांछित आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए थाना क्षेत्र में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।