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Kishanganj News: छापेमारी : स्मैक मामले में चार आरोपी रंगेहाथ गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: छापेमारी : स्मैक मामले में चार आरोपी रंगेहाथ गिरफ्तारछापेमारी : स्मैक मामले में चार आरोपी रंगेहाथ गिरफ्तार

Kishanganj News: छापेमारी : स्मैक मामले में चार आरोपी रंगेहाथ गिरफ्तार

Kishanganj News: बहादुरगंज, निज संवाददाता । मादक पदार्थ की बिक्री से जुड़ी गुप्त सुचना के आधार पर पुलिस एवं दंडाधिकारी द्वारा छापेमारी अभियान चलाकर मौके से 101 ग्राम स्मैक एवं चार मोबाइल जब्त कर चार आरोपी को हिरासत में लिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष सुनील कुमार के अनुसार गुरुवार की देर शाम बहादुरगंज पुराना ब्लॉक परिसर में मादक पदार्थ बेचने की गुप्त सुचना पर दंडाधिकारी आशिश कुमार सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम द्वारा छापेमारी अभियान चलाकर 101 ग्राम स्मैक सहित चार मोबाइल जब्त किया गया। छापेमारी टीम द्वारा परिसर की घेराबंदी कर चार आरोपी को मौके से दबोचने में सफल रहा।

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पुलिस द्वारा स्मैक बरामद मामले में गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहित मंडल, महादेव कुमार यादव निवासी हरिनगर बहादुरगंज एवं वीरबल कुमार निवासी बिरनिया व अमरजीत कुमार मोहनपुर दरभंगा के तौर पर हुई है। सभी गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के सुसंगत धारा में कांड दर्ज कर अग्रेत्तर कार्रवाई जारी है।

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