Kishanganj News: योग, ध्यान और नैतिक शिक्षा से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर दिया गया जोर
Kishanganj News: योग, ध्यान और नैतिक शिक्षा से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर दिया गया जोरयोग, ध्यान और नैतिक शिक्षा से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर दिया ग
Kishanganj News: ठाकुरगंज, निज संवाददाता। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोधा में गुरुवार को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से व्यक्तित्व निर्माण एवं नैतिक शिक्षा विषयक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आनंद मार्ग प्रचारक संघ के वरिष्ठ संन्यासी आचार्य पूर्णदेवानन्द अवधूत ने विद्यार्थियों को शिक्षा के वास्तविक स्वरूप, योग और ध्यान के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास की समग्र प्रक्रिया है। उन्होंने श्री श्री आनंदमूर्ति द्वारा प्रतिपादित "एजुकेशन" शब्द के विभिन्न आयामों की व्याख्या करते हुए अनुशासन, शिष्टाचार, नैतिकता, चरित्र निर्माण, विश्वसनीयता, सकारात्मक आदतों, सार्वभौमिक दृष्टिकोण तथा ध्यान के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।उन्होंने
कहा कि वास्तविक शिक्षा वही है, जो विद्यार्थियों में सेवा-भाव, आत्मविश्वास, नैतिक मूल्यों और विश्व बंधुत्व की भावना विकसित कर उन्हें आदर्श नागरिक बनने के लिए प्रेरित करे। कार्यक्रम के दूसरे चरण में विद्यार्थियों को योगासन एवं ध्यान का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने नियमित योग और ध्यान से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक एकाग्रता, भावनात्मक संतुलन तथा आंतरिक शांति बनाए रखने के उपाय भी बताए। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक योग एवं ध्यान का अभ्यास किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या पूनम ने कहा कि इस प्रकार के मूल्यपरक एवं व्यक्तित्व विकास आधारित कार्यक्रम विद्यार्थियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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