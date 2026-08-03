Kishanganj News: चेहल्लुम को लेकर पौआखाली थाना में शांति समिति की बैठक, सौहार्द बनाए रखने की अपील
Kishanganj News: किशनगंजचेहल्लुम को लेकर पौआखाली थाना में शांति समिति की बैठक, सौहार्द बनाए रखने की अपीलचेहल्लुम को लेकर पौआखाली थाना में शांति समिति की बैठक, सौहार्द
Kishanganj News: पौआखाली, एक संवाददाता। चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से रविवार को पौआखाली थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पीएसआई अरुण कुमार ने की। इसमें विभिन्न समुदायों के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, शांति समिति के सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बैठक का उद्देश्य
बैठक को संबोधित करते हुए पीएसआई अरुण कुमार ने कहा कि चेहल्लुम का पर्व आपसी भाईचारे, शांति और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। सभी लोग प्रशासन का सहयोग करते हुए पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। उन्होंने सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री साझा नहीं करने तथा अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की।
सुरक्षा व्यवस्था
उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहेगा। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यदि कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि अथवा कानून-व्यवस्था से जुड़ी कोई समस्या दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
सामाजिक सहयोग
बैठक में उपस्थित लोगों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाते हुए कहा कि क्षेत्र की गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी सौहार्द को कायम रखते हुए चेहल्लुम पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। बैठक के अंत में सभी से भाईचारा, सामाजिक सद्भाव एवं शांति बनाए रखने की अपील की गई।
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