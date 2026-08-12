Kishanganj News: तिरंगे की शान पर बच्चों ने दिए ओजपूर्ण भाषण तिरंगे की शान पर बच्चों ने दिए ओजपूर्ण भाषण तिरंगे की शान पर बच्चों ने दिए ओजपूर्ण भाषण

Kishanganj News: ठाकुरगंज। निज संवाददाता स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को लेकर मंगलवार को उच्च विद्यालय गलगलिया में विशेष देशभक्ति कार्यक्रम हुआ। इसमें स्कूली बच्चों ने तिरंगे की आन-बान और शान, आजादी के संघर्ष तथा देश के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों पर अपने विचार रखे। बच्चों के ओजपूर्ण भाषण और आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान खींचा।

कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज केवल देश की पहचान नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान का प्रतीक भी है। बच्चों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के साथ राष्ट्रहित में अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संदेश दिया। बेहतर भाषण देने वाले विद्यार्थियों का चयन किया गया है। चयनित बच्चों को आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा।

प्रमुख वक्ता की बातें इस मौके पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अवधेश शर्मा ने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व और राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश की नई पीढ़ी को स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से परिचित कराने के साथ उनमें राष्ट्रप्रेम और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना जरूरी है। विद्यालयों में होने वाले ऐसे आयोजन बच्चों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं।

कार्यक्रम में सहभागिता कार्यक्रम में एसएसबी के इंस्पेक्टर संजय कुमार, पिंटू सरकार समेत अन्य जवान और महिला जवान भी शामिल हुए। शिक्षकों में ज्योति कुमारी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिंदु अग्रवाल, संजय कुमार, तपन दास, कुमारी रंजिता, दीपा कुमारी साह, सोमा कुंडू, प्रियंका घोष, भारती कुमारी गुप्ता, आरती कुमारी गुप्ता, देवाशीष पॉल, अशरफुल हक, मनोज कुमार पटेल, सपना सिंह, कुमारी बिनम, मीना कुमारी, सीमा कुमारी और राजन यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम में जीविका दीदियों के साथ बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भी भाग लिया।