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Kishanganj News: प्रखंड स्तर पर एफएलएन अभियान को लेकर शिक्षकों का कार्यशाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: प्रखंड स्तर पर एफएलएन अभियान को लेकर शिक्षकों का कार्यशाला

Kishanganj News: पोठिया, निज संवाददाता। बुधवार को पोठिया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के निर्देशन में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एफएलएन अभियान के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों के लिए प्रखंड संसाधन केंद्र बीआरसी में एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। आयोजित कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कक्षा 4 से 8 तक के विद्यार्थियों की आधारभूत मूल्यांकन एमएम को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए प्रधान शिक्षकों को प्रशिक्षित करना था। प्रशिक्षण के माध्यम से बताया गया कि आगामी 10 अगस्त तक सभी विद्यार्थियों की भाषा एवं गणित दक्षता की जांच विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप के आधार पर अनिवार्य रूप से की जानी है। इस मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों की वर्तमान अधिगम स्थिति का आकलन कर आगे की शिक्षण रणनीति तैयार की जाएगी। कार्यशाला में एफएलएन अभियान के उद्देश्यों, मूल्यांकन प्रक्रिया, निर्धारित प्रारूप के सही उपयोग, डेटा संकलन तथा बच्चों के अधिगम स्तर में सुधार हेतु अपनाई जाने वाली गतिविधि-आधारित शिक्षण पद्धतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी प्रधान शिक्षकों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से बेसलाइन जांच पूर्ण करने का आह्वान किया गया.

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प्रशिक्षण का संचालन

प्रशिक्षण का संचालन प्रथम के सदस्यों के अलावे आनंद कुमार रंजन, कुमारी निधि एवं अब्दुल बारीक ने संयुक्त रूप से किया। प्रशिक्षकों ने मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी देते हुए प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। कार्यशाला में प्रखंड के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

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कार्यशाला में भागीदारी

फोटो: 29 जुलाई केगंज 6 आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में एफएलएन अभियान को जानकारियों से अवगत करते हुए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था?
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कक्षा 4 से 8 तक के विद्यार्थियों की आधारभूत मूल्यांकन एमएम को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए प्रधान शिक्षकों को प्रशिक्षित करना था।
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