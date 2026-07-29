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Kishanganj News: निजी नर्सिंग संस्थान की छात्रा का हॉस्टल के कमरे में फांसी पर लटका मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: निजी नर्सिंग संस्थान की छात्रा का हॉस्टल के कमरे में फांसी पर लटका मिला शवनिजी नर्सिंग संस्थान की छात्रा का हॉस्टल के कमरे में फांसी पर लटका मिला शवनि

Kishanganj News: निजी नर्सिंग संस्थान की छात्रा का हॉस्टल के कमरे में फांसी पर लटका मिला शव

Kishanganj News: किशनगंज, संवाददाता । सदर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या एक स्थित एक निजी नर्सिंग संस्थान के छात्रावास में 23 वर्षीय नर्सिंग छात्रा का शव बुधवार की सुबह फांसी के फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान पश्चिम बंगाल के गुंजरिया निवासी तंजलि खातून (23) के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर किशनगंज सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की पड़ताल में जुट गई। शव को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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घटनास्थल पर पुलिस की स्थिति

मृतका तंजलि एक निजी नर्सिंग संस्थान की छात्रा थी और छात्रावास में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन छात्रावास पहुंचे और मामले को संदिग्ध बताते हुए आत्महत्या की संभावना से इनकार कर दिया। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच की मांग की है। मामले में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज किए जाने की प्रक्रिया जारी थी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है की मंगलवार की देर रात्रि को हॉस्टल की एक स्टाफ ने जब मृतका तंजली के मोबाइल पर कॉल किया तो , तंजली फोन रिसीव नहीं कर रही थी। हॉस्टल के कर्मियों को कुछ अनहोनी की आशंका हुई और मृतक छात्रा तंजली के कमरे की ओर पहुंचे तो देखा की तंज़ली अपने कमरे में फांसी के फंदे से झूल रही है। इसके बाद सदर थाना की पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मृतका के परिजनों को भी घटना की सूचना दी गई। सूचना पर किशनगंज सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया। किशनगंज सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि मृतका के परिजन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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व्हाट्सएप स्टेटस और परिजनों की प्रतिक्रिया

घटना से पहले व्हाट्सएप पर लगाया था स्टेटस पुलिस की जांच में पता चला है की रात करीब डेढ़ बजे तंजली नेवअपने व्हाट्सएप पर भी सकारात्मक और खुशहाल स्टेटस लगाया था। परिजनों का कहना है कि जो युवती अपने भविष्य को लेकर उत्साहित थी, वह अचानक आत्महत्या नहीं कर सकती। इसमें कोई साजिश की आशंका लग रही है। मृतका के एक परिजन ने बताया कि मंगलवार रात करीब साढ़े दस बजे उनकी तंजलि से फोन पर बातचीत हुई थी। उनके अनुसार तंजलि काफी खुश थी, क्योंकि बुधवार को उसे बंगाल के रायगंज में एक कोर्स का प्रमाणपत्र मिलने वाला था और तंजलि रायगंज जाकर सर्टिफिकेट लेने जाने वाली थी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

तंजलि की उम्र कितनी थी?
तंजलि की उम्र 23 वर्ष थी।
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