Kishanganj News: मोटरयान निरीक्षक ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए दर्ज करवाई प्राथमिकी
Kishanganj News: किशनगंज में एक मोटरयान निरीक्षक ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है। निरीक्षक जांच के लिए पोठिया थाने गए थे, जहां 25-30 लोगों ने उनके सरकारी वाहन को रोका और दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और मामले की जाँच की जा रही है।
Kishanganj News: किशनगंज संवाददाता। डीटीओ कार्यालय में पदस्थापित एक मोटरयान निरीक्षक ने कुछ लोगों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए रविवार को किशनगंज सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है।
घटना का विवरण
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मोटरयान निरीक्षक रविवार को पोठिया थाना कांड संख्या 315/25 में जप्त वाहन की यांत्रिक जांच करने के लिए पोठिया थाना गए थे। जांच पूरी कर लौटने के दौरान सदर थाना क्षेत्र के गाछपाड़ा स्थित बोमा बस्ती के पास एक खाली ट्रैक्टर को बीच सड़क पर खड़ा कर उनके सरकारी वाहन को रोक दिया गया। आरोप है कि वहाँ पहले से मौजूद 25-30 से लोगों ने मोटरयान निरीक्षक और उनके साथ मौजूद सिपाही को जबरन वाहन से बाहर निकाला और दुर्व्यवहार किया।
प्राथमिकी और पुलिस कार्रवाई
दुर्व्यवहार करने वाले आरोपी ने मोटरयान निरीक्षक से कहा कि वे बालू लदे वाहनों पर ओवरलोडिंग का चालान क्यों करते हैं। दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि मोटरयान निरीक्षक ने लोगों को समझाने का प्रयास किया और बताया कि उस समय उन्होंने किसी वाहन को नहीं पकड़ा था, फिर भी भीड़ शांत नहीं हुई। इसके बाद किशनगंज सदर थानाध्यक्ष को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति को मौके से हिरासत में लिया गया। मामले में एक नामजद और 25-30 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट, धमकी एवं अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। किशनगंज सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।
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