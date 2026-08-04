Kishanganj News: एक युवती और एक नाबालिग लड़की के लापता होने की दर्ज करवाई गई प्राथमिकी

Kishanganj News: एक युवती और एक नाबालिग लड़की के लापता होने की दर्ज करवाई गई प्राथमिकी
Kishanganj News: किशनगंज सदर थाना क्षेत्र में एक युवती और एक नाबालिग के लापता होने का मामला सामने आया है। युवती शौच के लिए गई थी और वापस नहीं लौटी, जबकि नाबालिग लड़की की लापता होने की प्राथमिकी उसके पिता ने दर्ज करवाई है। परिजनों का मानना है कि राजस्थान का एक युवक उसे बहला-फुसला कर ले गया है।
Kishanganj News: किशनगंज, संवाददाता। किशनगंज सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती और एक नाबालिग के लापता होने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में सोमवार को दो अलग-अलग मामले में प्राथमिकी किशनगंज सदर थाना में दर्ज करवाई गई है।
लापता युवती का मामला
पहले मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार युवती शौच करने गई थी। कुछ देर बाद वह लापता हो गई। पहले तो घर के लोगों को लगा की वह आसपास कही गई होगी। लेकिन देर शाम तक युवती घर वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी युवती नहीं मिली। इसके बाद किशनगंज सदर थाना में युवती के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज करवाई गई।
लापता नाबालिग का मामला
दूसरे मामले में सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के लापता होने की प्राथमिकी किशनगंज सदर थाना में दर्ज करवाई गई है। मामले में सोमवार को ही नाबालिग के पिता ने अपनी बच्ची के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज करवाई है।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नाबालिग लड़की सोमवार की शाम को घर से निकली थी।कुछ देर बाद परिजनों को यह पता चला की राजस्थान का एक युवक नाबालिग लड़की से फोन से ऑनलाइन बात करता था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार राजस्थान का रहने वाला युवक ही नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ कही ले गया है। परिजनों ने एक युवक पर बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका जताई है। परिजनों को यह भी आशंका है की उसकी बच्ची के साथ कही गलत न हो जाए।
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