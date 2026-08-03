Kishanganj News: शिवालयों में बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक

Kishanganj News: शिवालयों में बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक
Kishanganj News: पोठिया प्रखंड के शिवालयों पर सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या आई। भक्तों ने जलाभिषेक करने और पारिवारिक सुख-समृद्धि की कामना की। सभी मंदिरों के बाहर 'हर-हर महादेव' के जयघोष गूंजे। महिलाएं भी विशेष रूप से अधिक संख्या में आईं। प्रशासन ने सुविधा के लिए व्यवस्था की।
Kishanganj News: पोठिया, निज संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर पोठिया प्रखंड के शिवालयों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, हर-हर महादेव के जयघोष इलाका गूंजता रहा। सावन माह के पहले सोमवार को पोठिया प्रखंड पूरी तरह शिवमय हो गया। प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में सोमवार की सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला।
मंदिरों में व्यवस्था
निम्नलिखित सामान्य प्रश्न
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