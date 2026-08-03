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Kishanganj News: हर-हर महादेव एवं बोल-बम के जयकारे से गुंजायमान हुआ शहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: हर-हर महादेव एवं बोल-बम के जयकारे से गुंजायमान हुआ शहर हर-हर महादेव एवं बोल-बम के जयकारे से गुंजायमान हुआ शहर हर-हर महादेव एवं बोल-बम के जयकारे से गुं

Kishanganj News: हर-हर महादेव एवं बोल-बम के जयकारे से गुंजायमान हुआ शहर

Kishanganj News: किशनगंज, एक संवाददाता। सावन कीपहली सोमवारी को किशनगंज जिले के विभिन्न शिवालयों सहित किशनगंज शहर के सभी शिव मंदिरों में जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी थी। सुबह से हर हर महादेव, बम-बम भोले के जयकारे से सोमवार को शहर गुंजायमान हो उठा था। मौका था सावन के पवित्र माह की पहली सोमवारी की। सुबह से ही हर कदम शिवालयों एवं मंदिरों की ओर चल पड़े थे। भक्त हाथों में पूजन सामग्री, बेलपत्र, पुष्प, दूध आदि सामग्री लेकर शिव मंदिर की ओर चल पड़े थे। गौरतलब हो कि भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की अटूट आस्था जुड़ी है। सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना यहां पूरी होती है। किशनगंज शहर के पूरबपाली स्थित प्रसिद्ध भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रावणी मेला का विधिवत उदघाटन माता गुजरी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. इच्छित भारत, नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान, एसडीएम अनिकेत कुमार, रेड क्रॉस के सचिव मिक्की साहा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर की। इसके बाद माता गुजरी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. इच्छित भारत ने भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर में बाबा पर जलाभिषेक की और पूजा-अर्चना कर किशनगंज जिलेवासी के लिए सुख शांति की कामना की। डॉ. भारत ने कहा कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है। इस मौके पर हर हर महादेव के जयकारे से मंदिर परिसर गूंज उठा। इस मौके पर एसडीएम अनिकेत कुमार, रेड क्रॉस सोसायटी के सचिव मिक्की साहा, मुकेश मल्लिक, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि संजय पासवान, मनोज तिवारी, भाजपा नगर अध्यक्ष अरविन्द मंडल सहित बड़ी संख्या में समिति के लोग मौजूद थे। वहीं हर-हर महादेव, बम बम भोले के जयकारे से शहर का माहौल सुबह से भक्तिमय हो उठा था। शहर के प्रसिद्ध धर्मशाला शिव मंदिर, भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर, ठाकुरगंज के हरगौरी मंदिर में भक्तों की बड़ी संख्या में भी जुटी थी। मनोरंजन क्लब शिव मंदिर, शिव शक्ति धाम दुर्गा मंदिर, रमजान पुल शिव मंदिर, डे मार्केट, पश्चिम पाली, उत्तरपाली, सुभाषपल्ली, लाइन, रूईधासा, खगड़ा, तेघरिया, मोतीबाग, ढ़ेकसरा, टेउसा, मेडिकल कालेज रोड, महाकाल मंदिर रूईधासा, मनोकामना महादेव मंदिर रेलवे स्टेशन आदि शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना के लिए जुटे थे। सुबह से जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ और देर शाम तक जारी रहा。

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भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर में हजारों भक्तों ने किया जलाभिषेक :

भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी थी। इस अवसर पर किशनगंज कांवड़िया सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रावणी मेला का आयोजन किया गया है । शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए बाबा भूतनाथ शिव मंदिर पहुंचे थे। सुबह से जलाभिषेक करने का सिलसिला शुरू हुआ और दोपहर तक जारी रहा। इससे दिन भर माहौल भक्तिमय बना रहा। पहली सोमवारी को हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने बाबा भूतनाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया शहर से 15 किलोमीटर दूर ओद्रा घाट स्थित डोंक नदी से जल भरकर पदयात्रा करते हुए और भगवान शिव का गुणगान करते हुए भक्त भूतनाथ शिव मंदिर पहुंच रहे थे और बाबा पर जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना कर रहे थे। दोपहर तक मंदिर में भीड़ जुटी रही। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में लगाए गए मेला का भी भक्तों ने लुफ्त उठाया और खरीददारी की।

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जगह जगह लगाए गए थे सेवा शिविर

सावन की पहली सोमवारी को बाबा भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से शुरु हो चुका था। इस दौरान भक्तों के लिए जगह जगह सामाजिक संस्थाओं एवं निजी सहयोग से लोगों ने सेवा शिविर लगाए हुए थे, जहां आते जाते श्रद्धालुओं को नींबू पानी सरबत आदि की व्यवस्था दी जा रही थी। मंदिर परिसर में किशनगंज कांवड़िया संघ द्वारा निंबू पानी शरबत का काउंटर लगाया गया था। जहां मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद श्रद्धालु गर्मी से राहत लेने के लिए सरबत काउंटर पर पहुंच रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नींबू पानी शरबत का आनंद उठाया।

शिवालय को फूल माला से भव्य तरीके से सजाया गया

सावन के अवसर पर शहर के सभी शिव मंदिरों को फूल माला एवं आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया था। शाम में जगमग लाइटिंग से सभी शिव मंदिर जगमगा रहे थे। शाम में भी शिव मंदिरों में दर्शन पूजन एवं आरती में भक्तों की भीड़ जुटी थी।किशनगंज

सावन की पहली सोमवारी को मंदिरों में थी सुरक्षा

​किशनगंज, संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी को लेकर किशनगंज शहर सहित पूरे जिले के प्रमुख व भीड़भाड़ वाले शिव मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सभी चिन्हित स्थलों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। ​जिले में सबसे अधिक भीड़ भूतनाथ गौशाला मंदिर और ठाकुरगंज स्थित प्रसिद्ध हरगौरी मंदिर में उमड़ती है। सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर था।​ एसडीएम अनिकेत कुमार और किशनगंज के प्रभारी एसडीपीओ मनोज कुमार सिंह लगातार थानाध्यक्षों से विधि-व्यवस्था की जानकारी लेते नजर आए। वहीं, एसपी कनीय पुलिस पदाधिकारियों से मंदिर परिसरों और रूट चार्ट की रिपोर्ट ले रहे थे। ​कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ओदरा स्थित डोंक नदी घाट पर भी पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई थी। ओदरा से भूतनाथ गौशाला मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग और भीड़भाड़ वाले सभी संवेदनशील प्वाइंटों पर पुलिसकर्मी मुस्तैद दिखे। किशनगंज सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार स्वयं पुलिस बल के साथ भ्रमणशील रहकर सुरक्षा का जायजा लेते रहे।​ मंदिरों में महिला श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया था। इसके अलावा जिले के अन्य ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी पुलिस प्रशासन दिनभर सतर्क रहा, जिससे पहली सोमवारी का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।

महाकाल मंदिर में भी भक्तों ने किया जलार्पण

किशनगंज। संवाददाता

सावन की पहली सोमवारी को लेकर किशनगंज शहर के रुईधासा महाकाल मंदिर में भी भक्तों ने बाबा महाकाल को जलार्पण किया। मंदिर में सुबह से ही भक्त पहुंच रहे थे। मंदिर के पुरोहित बाबा साकेत के सानिध्य में महाकाल बाबा की पूजा अर्चना की जा रही थी। सबसे ज्यादा भीड़ महिला भक्तों की थी। बाबा साकेत ने बताया कि इस सोमवारी का बड़ा महत्व है। इसलिये जो भक्त इस दिन बाबा को जलार्पण किये होंगे उनका महत्व अलग होगा। मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया था। संध्या में हवन भी किया गया।

सावन की पहली सोमवारी को शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

बिशनपुर, निज संवाददाता। सावन माह के आरंभ होने के बाद ही क्षेत्र का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। सोमवार को सावन माह के पहले सोमवारी को बाबा भोलेनाथ को जलार्पण को लेकर कोचाधामन प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटी। सावन माह के पहली सोमवारी के मौके पर कोचाधामन प्रखंड के पौराणिक शिव मंदिर अंधासुर, कनकेश्वर शिव मंदिर असुरा, उगेंगेश्वर शिव मंदिर बिशनपुर, बिशनपुर थाना के समीप बने भोलेनाथ मंदिर, अलता,भेभरा,धनपुरा, मोहरमारी, बिशनपुर अग्रसेन भवन परिसर में अवस्थित शिव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करने को लेकर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटी। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव, ॐ नम: शिवाय और बोलबम के नारों से गुंजायमान होता रहा । सोमवारी के मौके पर भोलेनाथ को जलार्पण को लेकर देर शाम तक शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ जुटी रही। प्रखंड के अंधासुर शिव मंदिर से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता बृजमोहन ने बताया कि अन्धासुर शिव मंदिर में क्षेत्र के लोगों की गहरी आस्था है,स्थानीय श्रद्धालुओं सहित अररिया, पूर्णिया तथा नेपाल से भी श्रृद्धालु यहां जलार्पण करने आते है, सैकड़ों की संख्या श्रद्धालु पूर्णिया जिले के बैसा घाट से जल कर लभभग 25 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा कर यहां अंधासुर शिव मंदिर में बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करने आते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन की पहली सोमवारी पर कितने भक्त किशनगंज के शिव मंदिरों में आए?
किशनगंज के विभिन्न शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी थी।
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